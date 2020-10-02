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Коронавирус у Трампа, обстрелы столицы Карабаха. Главные новости РБК

У президента США и его супруги обнаружили коронавирус, бои в Карабахе добрались до столицы республики, удаленку ужесточают в Москве и регионах; главные новости — в обзоре РБК

Трамп заразился коронавирусом

Президент и первая леди США сдали положительные тесты на коронавирус. За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию.

  • «Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент в своем Twitter.
  • Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что Трамп и его жена чувствуют себя хорошо, а также выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления.
  • На новости о заражении президента США отреагировали мировые рынки. К вечеру по Москве фьючерсы на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 падали в пределах на 2,46% и 1,79% соответственно. Снизился и индекс Московской биржи — почти на 2% на открытии, а по состоянию на 16:05 мск снижение составило «минус» 1,5%.

«Безрассудство президента»: американские СМИ о заражении Трампа COVID-19
Политика
Дональд Трамп

Азербайджан атаковал столицу Нагорного Карабаха

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики город Степанакерт днем 2 октября подвергся атаке. На территории города разорвались несколько снарядов, есть раненые.

  • Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в Степанакерте есть многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры и много раненых. К вечеру обстрелы возобновились.
  • Минобороны Азербайджана также сообщает об обстрелах мирного населения со стороны Армении. Есть убитые и раненые.
  • Тем временем Ереван заявляет о готовности к мирным переговорам. МИД страны сообщил, что Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Премьер Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете Globe and Mail назвал еще одно условие перехода к мирному диалогу — это уход Турции с Южного Кавказа.
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В Москве и регионах вновь ужесточают удаленку

Мэрия столицы теперь рекомендует компаниям отправить на дистанционную работу 50% офисного персонала, при чем 30% должны работать удаленно в обязательном порядке. Рекомендации об удаленной работе начинают выпускать и другие регионы.

  • В Москве переход на удаленку касается только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все, кому необходимо присутствие на рабочих местах. По планам властей столицы, с 5 октября на удаленную работу должны перейти 1,8–2 млн человек.
  • Власти Ульяновской области также рекомендовали работодателям с 5 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Людям старше 65 лет советуют не выходить из дома. Рекомендации по переводу на удаленную работу сотрудников выпустили и власти Пермского края.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Кандидатом в главы военной контрразведки стал куратор дел Улюкаева и Магомедова

Генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки. Конечное решение о назначении руководителя этого ведомства принимает президент.

  • Иван Ткачев проработал в органах госбезопасности более 30 лет и считается одним из самых влиятельных генералов в спецслужбах. До 2016 года Ткачев руководил шестой службой управления собственной безопасности ФСБ. В этот период управление занималось делами бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и других высокопоставленных чиновников.
  • В 2016 году Иван Ткачев возглавил управление «К» в составе Службы экономической безопасности ФСБ. Официально о его полномочиях ничего не известно, но, по некоторым данным, управление занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. В этот период сотрудники управления участвовали в арестах министра экономразвития Алексея Улюкаева, главы Серпуховского района Александра Шестуна и миллиардера Зиявудина Магомедова.
Автор
Георгий Тадтаев
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