Коронавирус у Трампа, обстрелы столицы Карабаха. Главные новости РБК

У президента США и его супруги обнаружили коронавирус, бои в Карабахе добрались до столицы республики, удаленку ужесточают в Москве и регионах; главные новости — в обзоре РБК

Трамп заразился коронавирусом

Президент и первая леди США сдали положительные тесты на коронавирус. За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию.