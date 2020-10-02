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В Ульяновской области людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома

Фото:Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства и главы региона. рекомендовали ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Морозов сообщил, что с 5 октября в указ «О введении режима повышенной готовности» внесут изменения, согласно которым пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется не выходить на улицу за исключением посещения больниц, магазинов или выгул домашних животных.

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Как и в Москве, в Ульяновской области с 5 по 18 октября власти отправят школьников на каникулы. Работодателей также попросили перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее подобные соответствующие рекомендации внесли власти Московской области и Башкирии. В Москве и Югре изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» носят обязательный характер.

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