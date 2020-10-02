В Ульяновской области людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства и главы региона. рекомендовали ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
Морозов сообщил, что с 5 октября в указ «О введении режима повышенной готовности» внесут изменения, согласно которым пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется не выходить на улицу за исключением посещения больниц, магазинов или выгул домашних животных.
Как и в Москве, в Ульяновской области с 5 по 18 октября власти отправят школьников на каникулы. Работодателей также попросили перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.
Ранее подобные соответствующие рекомендации внесли власти Московской области и Башкирии. В Москве и Югре изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» носят обязательный характер.