По столице Нагорного Карабаха нанесли удар

Видео: Im_stepanakert/Telegram

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Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики город Степанакерт подвергся атаке, передает корреспондент РБК с места событий.

Как минимум два снаряда разорвались на территории города, есть раненые, их эвакуацией занимаются медики на машинах скорой помощи.

Минобороны Армении возложило вину за артиллерийский удар на армию Азербайджана.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в Степанакерте есть многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры и много раненых. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, пострадала спасательная служба, но точных данных представитель МО не привел.