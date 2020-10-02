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Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Компаниям следует по возможности перевести на удаленку до 50% сотрудников, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. В обязательном порядке организации с 5 октября должны отправить на дистанционный режим работы не менее 30% кадров
Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы советуют постепенно переводить на удаленную работу до половины офисных сотрудников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в интервью «РИА Новости».

Накануне, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов.

В то же время он отметил, что переход на удаленку касается только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах.

Собянин пообещал санкции игнорирующим требования об удаленке компаниям
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам Ефимова, с 5 октября на удаленную работу должны перейти 1,8–2 млн человек. «Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний», — отметил заммэра.

Предписание властей Москвы перевести на удаленку 30% сотрудников, а также работников из групп риска по коронавирусу — пожилых и страдающих хроническими заболеваниями — действует с 5 по 28 октября. Исключение коснется лишь тех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте критически важно для работы компании, также новое требование также не затронет медучреждения, оборонные предприятия, «Росатом», «Роскосмос» и ряд других стратегических отраслей, сообщил Собянин.

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Ограничение обязательно для всех компаний. До этого власти уже просили у организаций добровольно перевести работников на удаленку, но число людей в общественном транспорте все же не снизилось, а заболеваемость продолжает расти, объяснил мэр. Он сообщил, что власти будут контролировать перевод нужного числа сотрудников и людей из указанных групп риска по COVID-19 на удаленку и в случае нарушения накажут компании санкциями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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