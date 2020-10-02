Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Компаниям следует по возможности перевести на удаленку до 50% сотрудников, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. В обязательном порядке организации с 5 октября должны отправить на дистанционный режим работы не менее 30% кадров

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Власти Москвы советуют постепенно переводить на удаленную работу до половины офисных сотрудников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в интервью «РИА Новости».

Накануне, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов.

В то же время он отметил, что переход на удаленку касается только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах.