«Безрассудство президента»: американские СМИ о заражении Трампа COVID-19

Президент часто издевался над Байденом и другими за то, что они носили маски. Сам он редко надевал ее и порой просил журналистов снять маски, чтобы лучше слышать их вопросы.

Большинство демократов с осторожностью восприняли новости о болезни президента и не злорадствовали по этому поводу. Но в первые часы после появления этой информации они попытались донести до Белого дома мысль: меры безопасности, рекомендованные CDC (Центром по контролю и профилактике заболеваний. — РБК) и другими агентствами в администрации Трампа, были направлены на сохранение безопасности людей и не преследовали политические цели. Эти первые комментарии могут стать ключом к пониманию того, как Байден будет реагировать на новость о болезни президента.

Республиканцы и союзники Трампа были осторожнее в своей первоначальной реакции. Они передали добрые пожелания семье президента и избегали вопросов о прошлых заявлениях Трампа о вирусе».

«Заявление Трампа о том, что он заразился коронавирусом, мгновенно изменило ход президентской гонки и вызвало серьезные вопросы о его безответственном отношении к пандемии и будущем его кампании всего за 32 дня до выборов.

Трамп уже уступал в опросах Джозефу Байдену-младшему, отчасти из-за его безответственной позиции по ситуации с пандемией <...>. Он усугублял свое шаткое положение игнорированием и порой обесцениванием мер предосторожности, таких как использование масок, которые его советники по вопросам здравоохранения призывали носить для защиты.

Однако теперь его личное безразличие к вирусу угрожает его здоровью, стабильности страны и уже тускнеющим надеждам на переизбрание.

Поскольку фьючерсы упали в ночь на пятницу, стратеги обеих партий и даже старшие помощники Трампа заявили, что президент столкнется с жестким осуждением избирателей за то, что он бросил страну в момент высокой неопределенности <...>.

Политическая карьера Трампа будет частично зависеть от тяжести его заболевания. Другие мировые лидеры, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после болезни вернулись и возглавили свои страны. Однако 74-летний президент старше своих коллег, которые заразились COVID-19, а они не участвовали в предвыборной кампании, когда их тесты дали положительный результат.

Даже если он полностью восстановится после периода изоляции, миллионы американцев уже голосуют прямо сейчас в рамках почтового и досрочного голосования <...>.

Более того, один из главных аргументов действующего президента против Байдена — о том, что 77-летний бывший вице-президент слаб и не способен руководить страной, — теперь ставится под сомнение из-за состояния здоровья самого Трампа».

«Трамп может воспользоваться лучшими медицинскими услугами в США, но 74-летний президент из-за своего возраста все же находится в зоне повышенного риска перенесения вируса в тяжелой форме. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, у людей в возрасте от 65 до 74 лет риск госпитализации с коронавирусом в пять раз выше, чем у пациентов в возрасте от 18 до 29 лет, и на 90% выше риск летального исхода <...>.

Президента жестко критиковали за [предвыборные] митинги, собирающие тысячи человек и противоречащие предписаниям, которым следуют во всем мире.

Трамп теперь ушел на самоизоляцию после положительного теста на вирус. Будущее его запланированных митингов остается неясным <...>.

Также неясно, помешает ли положительный тест Трампа его участию во вторых президентских дебатах, назначенных на 15 октября в Майами».