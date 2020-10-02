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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе

Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ, сообщил МИД страны в Facebook.

«Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам — сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994–1995 годов», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Армения Нагорный Карабах Азербайджан
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