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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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Порошенко дал Зеленскому совет в вопросе освобождения украинских моряков

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому в вопросе освобождения украинских моряков, задержанных российской стороной во время конфликта в Керченском проливе. В частности, администрации президента Украины «следовало бы не ждать импульса от общества, а самой формировать повестку дня по освобождению моряков, сообщил Порошенко в своем Facebook.

«Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности. Под каждым ее обещанием скрывается единственная цель — разрушить успех европейской Украины», — написал бывший президент Украины.

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Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна после инцидента у входа в Керченский пролив. Владимир Зеленский, комментируя решение трибунала, заявил, что у Москвы появилась возможность «разблокировать» переговоры с Киевом.

Три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. После этого по украинцам открыли огонь, трое моряков ВМС Украины получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля задержали и отбуксировали в порт Керчи. И Россия, и Украина после этого инцидента возбудили уголовные дела.

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Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, назвал случившееся провокацией, которая, по его мнению, была связана с низким рейтингом бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, моряки, трибунал
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