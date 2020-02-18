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Что случилось за день. Главные новости РБК

Компенсация $55 млрд за ЮКОС, поправки в Конституцию о президентской власти, на борту Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом, «дочка» «Роснефти» попала под санкции; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Misha Japaridze / AP

Россию все же обязали отдать $50 млрд по делу ЮКОСа

В деле ЮКОСа, которое длится с 2005 года, — новый поворот. Апелляционный суд в Гааге отменил предыдущее решение суда, которое освобождало Россию от обязанности выплатить $50 млрд акционерам бывшего нефтяного гиганта.

  • Таким образом, апелляционная инстанция восстановила решение арбитража от 2014 года. По нему Россия должна была выплатить $50 млрд, а если это не будет сделано — на российские активы за рубежом может быть наложено взыскание.
  • Кроме того, за прошедшие шесть лет накопились штрафы и проценты по этой сумме — это еще $5 млрд. «55 млрд (с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — заявил РБК бывший топ-менеджер ЮКОСа и основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин.
  • Россия пообещала оспорить принятое в Гааге решение. В Минюсте заявили, что апелляционный суд не получил согласия России на арбитражное разбирательство, не принял во внимание неправомерное использование экс-акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии, который Россия не ратифицировала, и не принял во внимание то, что бывшие акционеры ЮКОСА «не являлись добросовестными инвесторами» и получили контроль над активами «с помощью целого ряда незаконных действий».

«Дочка» «Роснефти» попала под санкции из-за Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, которая зарегистрирована в Швейцарии. Вашингтон обвиняет ее в «материальном содействии» Венесуэле и госкомпании PDVSA.

  • По условиям санкций активы Rosneft Trading SA в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес. Также в список включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро.
  • Санкции против трейдинговой «дочки» не распространяются на материнскую компанию «Роснефть», заявили в Минфине США.
  • После объявления о новых санкциях акции «Роснефти» на Московской бирже упали сразу на 5%.

В Конституцию предложили внести поправки о бывшем президенте

Ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции депутаты внесли ряд поправок. Предлагается передать президенту фактический контроль над работой правительства и гарантировать ему неприкосновенность после отставки.

  • В настоящий момент неприкосновенность бывшего президента закреплена в федеральном законе от 12 февраля 2001 года. Депутаты предлагают закрепить право на неприкосновенность бывшего президента на уровне Конституции, чтобы сделать это норму «более стабильной».
  • В статью Основного закона предлагается включить норму, согласно которой президент осуществляет «общее руководство правительством». Премьер-министр при этом будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина.
  • Кроме того, в проекте подразумевается, что президент будет вправе (но не обязан) распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы. В этом случае президент сам назначает председателя правительства.

У россиянина на борту лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Посольство России в Японии сообщило, что у гражданина России, который находился на борту помещенного на карантин круизного лайнера Diamond Princess, выявили новый коронавирус. Его госпитализировали в местный госпиталь.

  • Ранее посольство уже сообщало о зараженной россиянке на борту лайнера. Как выяснилось, это супруга зараженного, о котором стало известно сегодня. У нее заражение новым коронавирусом пока не подтверждено, но ее также поместили в госпиталь.
  • Зараженный россиянин чувствует себя нормально. У него нет симптомов вызываемого коронавирусом заболевания, несмотря на наличие вируса в организме.
  • На борту лайнера Diamond Princess на момент постановки на карантин в порту Иокогамы находились 3,7 тыс. человек. Сейчас известно о 524 зараженных. Их эвакуируют с судна и размещают в больницах.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, последние новости
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