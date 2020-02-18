Что случилось за день. Главные новости РБК

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Компенсация $55 млрд за ЮКОС, поправки в Конституцию о президентской власти, на борту Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом, «дочка» «Роснефти» попала под санкции; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Misha Japaridze / AP

Россию все же обязали отдать $50 млрд по делу ЮКОСа

В деле ЮКОСа, которое длится с 2005 года, — новый поворот. Апелляционный суд в Гааге отменил предыдущее решение суда, которое освобождало Россию от обязанности выплатить $50 млрд акционерам бывшего нефтяного гиганта.

Таким образом, апелляционная инстанция восстановила решение арбитража от 2014 года. По нему Россия должна была выплатить $50 млрд, а если это не будет сделано — на российские активы за рубежом может быть наложено взыскание.

Кроме того, за прошедшие шесть лет накопились штрафы и проценты по этой сумме — это еще $5 млрд. «55 млрд (с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — заявил РБК бывший топ-менеджер ЮКОСа и основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин.

Россия пообещала оспорить принятое в Гааге решение. В Минюсте заявили, что апелляционный суд не получил согласия России на арбитражное разбирательство, не принял во внимание неправомерное использование экс-акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии, который Россия не ратифицировала, и не принял во внимание то, что бывшие акционеры ЮКОСА «не являлись добросовестными инвесторами» и получили контроль над активами «с помощью целого ряда незаконных действий».

«Дочка» «Роснефти» попала под санкции из-за Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, которая зарегистрирована в Швейцарии. Вашингтон обвиняет ее в «материальном содействии» Венесуэле и госкомпании PDVSA.