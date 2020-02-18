Коронавирус выявлен у еще одного россиянина

Заражение коронавирусом 2019-nCoV выявлено у россиянина на борту лайнера Diamond Princess. Накануне, 17 февраля, вирус был обнаружен у его супруги

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Еще один россиянин оказался инфицирован коронавирусом 2019-nCoV на лайнере Diamond Princess, сообщает посольство России в Японии. 17 февраля стало известно, что первой среди граждан России вирусом заразилась женщина находившаяся на борту стоящего на карантине у берегов Японии лайнера. Во вторник дипмиссия, со ссылкой на власти Японии, сообщила, что заражение вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 выявлено и у супруга женщины.

«В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в сети Facebook.

В дипмиссии уточнили также, что сама женщина госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава.

Посольство также сообщило, что дипломаты продолжают оказывать помощь россиянам на борту Diamond Princess, в частности, согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа в России были выявлены 31 января, тогда обоими заболевшими были граждане Китая.