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Коронавирус выявлен у еще одного россиянина

Заражение коронавирусом 2019-nCoV выявлено у россиянина на борту лайнера Diamond Princess. Накануне, 17 февраля, вирус был обнаружен у его супруги
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Еще один россиянин оказался инфицирован коронавирусом 2019-nCoV на лайнере Diamond Princess, сообщает посольство России в Японии. 17 февраля стало известно, что первой среди граждан России вирусом заразилась женщина находившаяся на борту стоящего на карантине у берегов Японии лайнера. Во вторник дипмиссия, со ссылкой на власти Японии, сообщила, что заражение вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 выявлено и у супруга женщины.

«В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в сети Facebook.

В дипмиссии уточнили также, что сама женщина госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава.

Посольство также сообщило, что дипломаты продолжают оказывать помощь россиянам на борту Diamond Princess, в частности, согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа в России были выявлены 31 января, тогда обоими заболевшими были граждане Китая.

Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того, как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус. Лайнер предположительно пробудет на карантине до 19 февраля. По последним данным, заразились 524 человека, находившихся на борту.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 72 436 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 73 428 человек. Погибли 1873 человека.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Япония, лайнер
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