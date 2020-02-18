В проект Конституции внесли идею о неприкосновенности экс-президентов

Депутаты внесли ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию поправки, которые предлагают ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе думского комитета по законодательству и госстроительству.

В то же время парламентарии указали, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

В настоящий момент неприкосновенность бывшего президента закреплена в Федеральном законе от 12 февраля 2001 года. Как пояснил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению основного закона, «эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции».

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