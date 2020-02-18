Минюст пообещал оспорить решение суда в Гааге по ЮКОСу

Минюст не согласен с решением Апелляционного суда Гааги, восстановившего компенсацию в $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Решение не учитывает нарушения со стороны акционеров, заявили в министерстве

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Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги, отменившего вердикт первой инстанции, снявшей с Москвы обязательства по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсаций, сообщается на сайте Минюста.

В министерстве заявили, что Апелляционный суд принял решение несмотря на отсутствие согласия России на арбитражное разбирательство, а также не принял во внимание неправомерное использование экс-акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии, который не был ратифицирован российской стороной и использовался временно, в той мере, в которой не противоречил действующему законодательству.

В Минюсте утверждают, что бывшие акционеры компании «не являлись добросовестными инвесторами» и получили контроль над активами «с помощью целого ряда незаконных действий», а во время управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены «массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия».

Российская сторона считает, что решение Апелляционного суда не соответствует позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, как пишет Минюст, признал, что дело бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского не было политически мотивированным.