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«Дело ЮКОСа» ,  
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Минюст пообещал оспорить решение суда в Гааге по ЮКОСу

Минюст не согласен с решением Апелляционного суда Гааги, восстановившего компенсацию в $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Решение не учитывает нарушения со стороны акционеров, заявили в министерстве
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги, отменившего вердикт первой инстанции, снявшей с Москвы обязательства по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсаций, сообщается на сайте Минюста.

В министерстве заявили, что Апелляционный суд принял решение несмотря на отсутствие согласия России на арбитражное разбирательство, а также не принял во внимание неправомерное использование экс-акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии, который не был ратифицирован российской стороной и использовался временно, в той мере, в которой не противоречил действующему законодательству.

Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд
Общество

В Минюсте утверждают, что бывшие акционеры компании «не являлись добросовестными инвесторами» и получили контроль над активами «с помощью целого ряда незаконных действий», а во время управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены «массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия».

Российская сторона считает, что решение Апелляционного суда не соответствует позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, как пишет Минюст, признал, что дело бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского не было политически мотивированным.

В 2014 году Постоянная палата третейского суда обязала Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСАа — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Спустя два года Окружной суд Гааги отменил это решение, признав, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора в рамках Договора к Энергетической хартии. Теперь решение Окружного суда аннулировал Апелляционный суд в Нидерландах.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минюст, ЮКОС
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