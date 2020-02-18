Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд
Основной бенефициар Group Menatep Limited (GML) Леонид Невзлин заявил РБК, что итоговая сумма, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС «уже больше $50 млрд».
Вынесенное во вторник, 18 февраля, решение Апелляционного суда в Нидерландах, в соответствии с которым Россия должна выплатить компенсацию бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, «не новое», этот суд просто подтвердил решение Арбитражный трибунал в Гааге, который летом 2014 года присудил им компенсацию на $50 млрд, отметил бизнесмен. За это время накопились проценты и штрафы, пояснил он.
«$50 млрд или $55 млрд (с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — добавил Невзлин.
Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы России, подтвердил РБК, что все проценты, начисленные на сумму компенсации с 2014 года, сейчас в силе. «Получается, что так», — ответил он на вопрос о процентах.