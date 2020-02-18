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Аресты активов по «делу ЮКОСа» ,  
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Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд

Основной бенефициар GML Леонид Невзлин заявил, что по решению Апелляционного суда Гааги Россия должна бывшим акционерам ЮКОСа вплоть до $55 млрд с учетом процентов. Российские власти признают наличие накопившихся процентов

Основной бенефициар Group Menatep Limited (GML) Леонид Невзлин заявил РБК, что итоговая сумма, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС «уже больше $50 млрд».

Вынесенное во вторник, 18 февраля, решение Апелляционного суда в Нидерландах, в соответствии с которым Россия должна выплатить компенсацию бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, «не новое», этот суд просто подтвердил решение Арбитражный трибунал в Гааге, который летом 2014 года присудил им компенсацию на $50 млрд, отметил бизнесмен. За это время накопились проценты и штрафы, пояснил он.

«$50 млрд или $55 млрд (с учетом процентов и штрафов) — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», — добавил Невзлин.

Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд
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Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы России, подтвердил РБК, что все проценты, начисленные на сумму компенсации с 2014 года, сейчас в силе. «Получается, что так», — ответил он на вопрос о процентах.

Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность 10-летних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года. Согласно расчетам РБК, с 2015 года по 18 февраля 2020 года суммарный штрафной процент достиг более $4,6 млрд. Таким образом, общая сумма с учетом компенсации приближается к $55 млрд.

Авторы: Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв
Теги: Леонид Невзлин, ЮКОС, суд
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