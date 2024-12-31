Что привело к ослаблению рубля в 2024 году и что будет с курсом в 2025-м

2024 год завершится в России с официальным курсом доллара выше 100 руб. — такое наблюдается впервые. Рубль показал ослабление ко всем основным валютам. В 2025-м негативная тенденция сохранится, прогнозируют эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2024 года рубль подешевел по отношению ко всем основным валютам: на 13,4% по отношению к доллару, почти на 7% по отношению к евро и на 6,8% по отношению к юаню, следует из расчетов РБК на основе данных официальных курсов валют, установленных Банком России.

На период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года официальные курсы валют составят 101,68 руб. за доллар, 106,1 руб. за евро и 13,43 руб. за юань. ЦБ определяет значения курсов на все праздничные дни.

Ослабление национальной валюты при этом нельзя назвать рекордным. В 2023 году курс доллара к рублю вырос на 29,27%, до 90,36 руб. Это был худший результат российской валюты с 2015 года (тогда было 31,4%), а в 2014-м девальвация рубля была еще более сильной: на фоне двукратного обвала цен на нефть доллар подорожал более чем на 70%.

Одним из ключевых событий для курса российской валюты в 2024 году стала остановка биржевых торгов долларом и евро, что привело к фрагментации, снижению прозрачности и ликвидности рынка, отмечают опрошенные РБК эксперты. Также давление на рубль оказывали геополитика и смягчение локальных требований о репатриации экспортной выручки, указали они. Прогнозы аналитиков неоптимистичные: в 2025 году все обозначенные негативные факторы сохранятся, что приведет к ослаблению нацвалюты как минимум на 5–10% от уровней конца декабря 2024-го.

Что способствовало девальвации рубля в 2024 году

Остановка биржевых торгов долларом и евро в России

В июне 2024 года Московская биржа, а также входящие в ее контур Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Это привело к прекращению биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом в России. Организованные торги долларом в России проводились с 1991 года, а евро — с 1999 года.

Остановка привела к изменению механизма расчета официального курса иностранных валют. Если раньше ЦБ использовал для установки официального курса данные биржевых операций, то теперь совокупно учитываются данные биржи (по продолжающим торговаться валютам), внебиржевых и межбанковских сделок. Если сведений недостаточно, предусматривается возможность использования данных цифровых платформ валютой или кросс-курсов.

Прекращение организованных торгов долларом и евро увеличило волатильность курса и привело к некоторой фрагментации рынка из-за ухода большей части сделок на внебиржевой режим, отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Но то, как мы устанавливаем официальный курс и учитываем все эти сделки, вот такую фрагментацию и ее риски должно снижать. Будем внимательно следить за ситуацией на валютном рынке», — подчеркивала глава ЦБ.

Перевод летом 2024 года валютных торгов с Мосбиржи на межбанковский рынок — это большой шаг назад, поскольку это не только повысило издержки участников торгов, снизило прозрачность заключения сделок, но и значительно сократило число участников рынка, а значит, хуже стала ликвидность торговых операций, отмечает аналитик «Финама» Александр Потавин.

Дополнительно снижению прозрачности валютного рынка способствовало и закрытие ЦБ и Мосбиржей данных по оборотам торгов валютой. Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка с 15 июля 2024 года «в целях ограничения санкционного влияния». Мосбиржа перестала публично раскрывать объемы торгов в валютной секции начиная с 24 июля «в соответствии с информационной политикой».

О том, что рынок стал более тонким, а значит, более подверженным скачкам цен, говорит и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «В результате увеличилась волатильность валютных котировок, поскольку концентрированный заказ на продажу или покупку валюты способен вызвать достаточно сильное изменение ее цены», — объясняет он.

«Но курс остался рыночным — и это главный успех последних шести месяцев и во многом заслуга ЦБ и биржи», — констатирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Смягчение требований о репатриации валютной выручки

Указ об обязательной продаже валютной выручки был подписан президентом еще в октябре 2023 года на фоне резкого ослабления рубля. Объемы и сроки продажи валюты при этом устанавливало правительство. За время действия указа его требования пересматривались по мере стабилизации ситуации на валютном рынке. После санкций на Мосбиржу порог выручки, которую экспортеры должны заводить в Россию, в июне и июле 2024-го был дважды снижен — с 80 до 60%, а затем с 60 до 40%.

Смягчение этих регулирующих мер оказало наиболее сильную роль в ослаблении российской национальной валюты, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С октября 2023 года до июня 2024 года, когда действовало требование о продаже 80% выручки, курс доллара оставался в узком диапазоне 87–93 руб., после смягчения требований к экспортерам в июне и июле курс откатился в коридор 97–98 руб., обращает внимание эксперт.

В июне отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров составляло 116% (объем в деньгах — $14,6 млрд), а в сентябре — 60% ($8,3 млрд), следует из обзоров ЦБ. «Экспортеры стали менее охотно заводить выручку в условный «российский контур», оставляя ее на счетах в иностранных банках, проявлением чего стали агентские схемы оплаты импорта», — констатирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин.

В то же время норматив обязательной продажи валютной выручки затрудняет международные расчеты, говорила в интервью РБК председатель Центробанка Эльвира Набиуллина еще в конце 2023 года, до ввода санкций, прекративших в России биржевые торги долларом и евро. Тогда в ЦБ оценивали, что эта мера не является решающей для курса рубля, и рассчитывали, что она будет временной.

Новый пакет санкций против более чем 50 российских банков

Наиболее быстрым ослабление рубля было в ноябре: за несколько дней он преодолел уровни 100 за доллар и 110 за евро по официальному курсу ЦБ и торговался выше 15 руб. за юань на Мосбирже. Это случилось после введения блокирующих санкций США в отношении более чем 50 российских банков, в том числе системно значимого Газпромбанка, через который проводились расчеты за экспорт газа.

Сами по себе новые санкции привели к разовому шоку, который на сегодняшний момент уже отыгран, говорит Табах. «Я бы сказал, что введение санкций в отношении Газпромбанка стало самым негативным событием для рубля в плане его резкого ослабления в краткосрочном промежутке времени, так как после их введения доллар пробил психологический уровень в 100 руб. и укреплялся на пике почти на 15% всего за семь торговых дней после ввода санкций по сравнению с курсом до их введения», — соглашается Чернов. Но уже сейчас курсы находятся на уровнях первой половины ноября — в районе 100 руб. за доллар, 105 за евро и 13,5 за юань, добавляет эксперт.

Как и в предыдущие раунды санкций, со временем будут найдены новые маршруты трансграничных расчетов, рассуждает Потавин. Но на это нужно время, новые схемы в целом усложняют процесс проведения транзакций, увеличивают риски и делают процесс платежей более затратным и непрозрачным, перечисляет аналитик «Финама». «Поэтому в декабре курс рубля отражал нехватку валюты после перекрытия мощного канала платежей», — считает он.

Дополнительным фактором давления на рубль стал и сезонный повышенный спрос на валюту для импорта, добавляет Потавин. Годом ранее эту потребность довольно оперативно закрыли через повышение нормы продажи валютной выручки от экспортеров, но сейчас этого не произошло, напоминает он.

Ряд мер по стабилизации курса после ноябрьского пакета санкций все же был введен. Так, Банк России в конце ноября объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, которые он проводил для зеркалирования операций по бюджетному правилу. При этом регулятор продолжил продавать валюту в рамках собственных операций — на 8,4 млрд руб. в день. С 2025 года ЦБ возобновит закупки валюты по бюджетному правилу, но увеличит объем собственных продаж валюты — до 8,86 млрд руб. в день.

Почему аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля