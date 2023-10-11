Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда экспортеров

Часть металлургических, энергетических, зерновых и химических компаний будут обязаны продавать валютную выручку, решение кабмин объяснил необходимостью стабилизации курса рубля. Весной ЦБ и Минфин критиковали подобные предложения

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», сообщило правительство.

Указ вводит три ключевых нововведения:

Отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством», это решение кабмин планирует принять в течение суток.

Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Решение президента коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Указ содержит «конкретный перечень экспортеров», но названия компаний в тексте не указаны.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпрома», НОВАТЭКа, «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа, а также представителям «Новосибирскхлебпродукта», «Кузбассразрезугля» и «Инвестуглесбыта».

Этими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», пояснил вице-премьер Андрей Белоусов. Он понадеялся, что решение не станет «обременительным для добросовестных участников рынка».

Полгода назад, 12 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала об отсутствии необходимости в обязательной репатриации валютной выручки. «Наши компании — экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там может быть доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают», — говорила она.

На тот момент установленный ЦБ курс доллара равнялся ₽79,15, евро — ₽85,97. В день публикации указа об обязательной продаже валютной выручки курс доллара вырос до ₽99,9, евро — ₽105,6.

В середине сентября (курс на тот момент составлял ₽96,55) Набиуллина вновь назвала неэффективными вероятные меры по ограничению валютных операций для влияния на курс рябля. «Повлиять на спрос можно только через повышение привлекательности рубля как средства сбережения. И, кстати, для курса неважно, конвертируются ли рубли с российского счета или с иностранного. Важны стимулы для этой конвертации», — объясняла глава Центробанка. РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ.

Не поддерживал в апреле предложения об обязательной продаже валюты и Минфин. «Наша позиция твердая: моя позиция и позиция министра [Антона Силаунова] в том, что сейчас пересматривать этот подход необходимости нет», — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он напомнил, что от обязательной продажи валютной выручки уже отказывались, так как «иначе складывалась ситуация, когда мы сами наказывали своих же экспортеров, которые искали способы вернуть валютную выручку другими путями».

«В результате получалось так, что люди там боролись с враждебной обстановкой за рубежом, неповиновением банков, отказом исполнять приказы по переводу денег в Россию, и мы здесь же их же еще и штрафовали», — указывал Моисеев.

28 февраля 2022-го, на фоне обвала курса рубля, президент подписал указ о продаже 80% валютной выручки экспортерами. Они должны были продавать выручку не позднее, чем за три рабочих дня, затем срок увеличили до 60 дней. В мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. В июне, когда российская валюта начала быстро укрепляться, требование вновь смягчили: продажа валютной выручки осталась обязательной, но размер продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

В середине августа источники Bloomberg сообщали о том, что правительство и экспортеры обсуждают восстановление контроля за движением капитала. После выхода статьи агентства курс доллара и евро опустился на 2 руб. Собеседники агентства уточнили, что инициативу выдвинул Минфин, но Центробанк вместе с советником президента Максимом Орешкиным выступили против. По словам источников Bloomberg, в ЦБ заявили, что обменный курс валют «определяется балансом рисков и разницей между курсами за границей и внутри России». Регулятор указал, что вне зависимости от того, насколько жестким будет контроль за движением капитала, «компании в конечном итоге найдут обходные пути».

Кремль в начале октября настаивал, что беспокоиться из-за ослабления рубля не стоит. «Скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

При этом Центробанк предупреждал, что пока курс валюты не сильно влияет на цены (кроме зарубежного туризма, автомобилей и другие отдельные товары и услуги), однако «по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме». Эксперты НИУ ВШЭ подчеркивали, что ослабление рубля имеет значительный потенциальный проинфляционный эффект и добавляет к общей инфляции от 1,5 до 3 процентных пунктов.