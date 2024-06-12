Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро

Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за санкций США

Торгов долларов и евро на Мосбирже не будет с 13 июня. Площадка попала под санкции США вместе с НКЦ, который выступает контрагентом во всех валютных сделках на бирже

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США, сообщается на сайте площадки.

«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — говорится в сообщении.

На фондовом и денежном рынках, а также рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

В Мосбирже заявили, что у группы есть все инструменты для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности. «Главная задача Московской биржи — обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — говорится в заявлении биржи.

Минфин США 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

НКЦ выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже. Еще осенью 2022 года на фоне риска ввода таких санкций ЦБ подготовил проект указания с описанием дополнительных процедур для установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. До сих пор они устанавливались на основе биржевых торгов, но в случае их отсутствия ЦБ намерен использовать данные по сделкам на межбанковском валютном рынке и данные внебиржевых торгов на цифровых платформах.

Власти России cчитают санкции незаконными. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила ТАСС, что Москва не оставит без ответа новые ограничения со стороны Вашингтона.