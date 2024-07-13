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Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки
Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», говорится в сообщении кабмина.
Ранее крупные экспортные компании были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%.
В предыдущий раз порог снижался 20 июня — с изначальных 80% до 60%.
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