ЦБ поменяет механизм расчета официальных курсов валют к рублю
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю, говорится в сообщении регулятора.
Теперь он будет проводится на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. «Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», — считают в ЦБ, указывая, что изменения необходимы из-за «расширения объемов внебиржевых операций».
Изменения вступят в силу с 27 декабря.
В соответствующем указании ЦБ говорится, что если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны, то курс можно рассчитать посредством кросс-курса. Чтобы механизм расчета был прозрачным, в указание включены «описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета».
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