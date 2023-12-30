Рубль показал рекордное ослабление за девять лет. Почему это произошло

Доллар укрепился к рублю более чем на 30% — это максимум за девять лет

Ослабление рубля в 2023 году стало рекордным за девять лет — доллар укрепился на 30%. Эксперты связывают негативные итоги с оттоком капитала из страны, негативной динамикой нефтеэкспорта в начале года и ростом импорта

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

За 2023 год доллар укрепился к рублю на 29,27%, до 90,36 руб., следует из данных Московской биржи. Это худший результат российской валюты с 2015 года (тогда было 31,4%). Впрочем, в 2014 году, на фоне двукратного обвала цен на нефть, доллар подорожал более чем на 70%, с 32,8 до 56 руб.

В 2022-м российская валюта впервые за три года показала укрепление к доллару, с 74,7 руб. в декабре 2021 года до 69,9 руб. в последний торговый день декабря 2022 года. Тогда рублю по итогам года из-за санкционного сжатия импорта удалось показать положительный результат, несмотря на высокую волатильность и рекордное ослабление до 120 руб. за доллар и 127 руб. за евро в первом квартале прошлого года.

Причиной ослабления рубля в 2023 году стали такие факторы, так отток капитала, довольно продолжительный период низких ставок, восстановление импорта при негативной динамике цен на сырье в начале года, следует из комментариев экспертов, которых опросил РБК. Но повышение цен на нефть, ужесточение политики Банка России и обязательная репатриация валютной выручки оказали поддержку российской валюте к концу года.

Что привело к ослаблению рубля

Основная причина ослабления рубля — набор специфических для России факторов. Для мировых валют 2023 год был годом относительной стабильности курсов: кроме рубля резко отрицательная динамика наблюдалась только у двух валют крупных развивающихся стран — турецкой лиры (минус 60% к доллару) и аргентинского песо (минус 350%), отмечает руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.

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Индекс валют развивающихся стран против доллара практически не изменился за 2023 год, он начинал и заканчивает год на уровне около 127, добавляет главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «Это говорит о том, что общеэкономические внешние факторы играли минимальную роль в динамике валютного курса рубля», — резюмирует он.

Среди внутренних факторов, отрицательно сказавшихся на рубле, Тунев выделяет отток капитала как в виде накопления иностранных активов, так и сокращения внешних обязательств, в том числе через выкуп активов у нерезидентов. «Поступления от внешней торговли снизились в 2022-м до нормальных уровней, но неконтролируемый отток капитала остался высоким, что привело к значимому ослаблению рубля и заставило монетарные власти значимо менять денежно-кредитную политику», — говорит эксперт. Но и повышение ключевой ставки (с июля по декабрь Банк России в несколько раундов повысил ставку с 7,5 до 16%) не помогло курсу, констатирует он.

Раньше рост ставки ЦБ приводил к быстрому притоку в Россию нерезидентов, которые зарабатывали на разнице ставок между рынками и предъявляли спрос на российскую валюту, но после ввода западных санкций и ответных ограничений этот фактор перестал работать. Повышение ключевой ставки по-прежнему работает на укрепление рубля через рост склонности населения к сбережениям, снижая спрос на текущее потребление, в том числе на приобретаемые за валюту импортные товары. Но это влияние имеет отложенный по времени характер.

Исаков среди главных негативных факторов для рубля кроме оттока капитала также называет низкий уровень рублевых ставок в первой половине года и быстрый рост кредитов и государственных расходов. Эти факторы разгоняли внутренний спрос, в том числе спрос на импорт. «На втором месте были факторы, связанные со специфическими для России внешними шоками — ростом дисконта Urals в начале года, потерей доходов от экспорта газа, отчасти выходом расчетов по экспорту за пределы контура российской финансовой системы», — перечисляет эксперт.

Аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева связывает ослабление рубля с ухудшением торгового баланса России на фоне оттока твердой (например, доллары, евро. — РБК) валюты из страны. «Это было связано как с переходом во внешней торговле на расчеты в национальной валюте и валютах дружественных стран, так и со сжатием экспортных потоков ввиду геополитических факторов», — объясняет она. По итогам октября 2023 года (последние актуальные данные) доля юаня во внешнеторговых операциях составила 33%, а в импорте — 37%, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Доля рубля в экспорте за этот же отчетный период составила 40,5%, в импорте — 30,1%. Для сравнения: к концу 2022 года доля «недружественных» валют (доллары и евро) в расчетах за экспорт составляла 48%, на рубли и юани приходилось 34 и 16% соответственно, а на прочие валюты дружественных стран — 2%.

Основные причины ослабления рубля — это сокращение профицита счета текущих операций, восстановление импортных потоков, соглашается руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. «Так, положительное сальдо счета текущих операций за январь—ноябрь 2023 года составило $50,5 млрд по сравнению с $223 млрд за аналогичный период 2022 года. Соответственно, поступления валюты были меньше, а рост спроса на нее для оплаты импортных контрактов увеличивался, что приводило к постепенному росту курса доллара», — объясняет эксперт. Среди внешних факторов, которые могли сказаться на курсе, Хвойницкая называет повышение ставки ФРС, которое привело к росту спроса на долларовую ликвидность и долларовые инвестиционные инструменты.

Какие факторы оказывали поддержку рублю

В стабилизации курса больше поучаствовали рост цен на нефть, возврат обязательной продажи валютной выручки и введение экспортных пошлин с привязкой к курсу валюты, перечисляет Тунев. Обязательства по продаже выручки и новые экспортные пошлины стали действовать с октября. По итогам этого месяца рубль укрепился с 97,97 до 93,4 за доллар, следует из данных Мосбиржи. По итогам предыдущих восьми месяцев российская валюта показывала последовательное ослабление.

На эти же факторы обращает внимание и Пырьева: «Основным позитивом для рубля стало восстановление цен на нефть в июле—сентябре и октябрьский указ президента об обязательной продаже и репатриации валютной выручки экспортерами. То есть повышение нефтяных котировок отразилось на нефтегазовых доходах как раз с временным лагом в один—три месяца».

Исаков считает, что главным позитивным фактором для рубля стало быстрое повышение ключевой ставки до 16% и «решимость Банка России вернуть доверие к сбережению в рублях». Об этом же говорит и Хвойницкая: «Повышение процентной ставки Банком России, в свою очередь, повысило инвестиционную привлекательность вложений в рублевые облигации и стимулировало часть участников рынка зафиксировать прибыль по валютным позициям и переложиться в рублевые облигации».