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Итоги 2023-го ,  
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Рубль показал рекордное ослабление за девять лет. Почему это произошло

Доллар укрепился к рублю более чем на 30% — это максимум за девять лет
Сюжет
Итоги 2023-го
Ослабление рубля в 2023 году стало рекордным за девять лет — доллар укрепился на 30%. Эксперты связывают негативные итоги с оттоком капитала из страны, негативной динамикой нефтеэкспорта в начале года и ростом импорта
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

За 2023 год доллар укрепился к рублю на 29,27%, до 90,36 руб., следует из данных Московской биржи. Это худший результат российской валюты с 2015 года (тогда было 31,4%). Впрочем, в 2014 году, на фоне двукратного обвала цен на нефть, доллар подорожал более чем на 70%, с 32,8 до 56 руб.

В 2022-м российская валюта впервые за три года показала укрепление к доллару, с 74,7 руб. в декабре 2021 года до 69,9 руб. в последний торговый день декабря 2022 года. Тогда рублю по итогам года из-за санкционного сжатия импорта удалось показать положительный результат, несмотря на высокую волатильность и рекордное ослабление до 120 руб. за доллар и 127 руб. за евро в первом квартале прошлого года.

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Фото:Георгий Куролесин / РИА Новости

Причиной ослабления рубля в 2023 году стали такие факторы, так отток капитала, довольно продолжительный период низких ставок, восстановление импорта при негативной динамике цен на сырье в начале года, следует из комментариев экспертов, которых опросил РБК. Но повышение цен на нефть, ужесточение политики Банка России и обязательная репатриация валютной выручки оказали поддержку российской валюте к концу года.

Что привело к ослаблению рубля

Основная причина ослабления рубля — набор специфических для России факторов. Для мировых валют 2023 год был годом относительной стабильности курсов: кроме рубля резко отрицательная динамика наблюдалась только у двух валют крупных развивающихся стран — турецкой лиры (минус 60% к доллару) и аргентинского песо (минус 350%), отмечает руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

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Индекс валют развивающихся стран против доллара практически не изменился за 2023 год, он начинал и заканчивает год на уровне около 127, добавляет главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «Это говорит о том, что общеэкономические внешние факторы играли минимальную роль в динамике валютного курса рубля», — резюмирует он.

Среди внутренних факторов, отрицательно сказавшихся на рубле, Тунев выделяет отток капитала как в виде накопления иностранных активов, так и сокращения внешних обязательств, в том числе через выкуп активов у нерезидентов. «Поступления от внешней торговли снизились в 2022-м до нормальных уровней, но неконтролируемый отток капитала остался высоким, что привело к значимому ослаблению рубля и заставило монетарные власти значимо менять денежно-кредитную политику», — говорит эксперт. Но и повышение ключевой ставки (с июля по декабрь Банк России в несколько раундов повысил ставку с 7,5 до 16%) не помогло курсу, констатирует он.

Раньше рост ставки ЦБ приводил к быстрому притоку в Россию нерезидентов, которые зарабатывали на разнице ставок между рынками и предъявляли спрос на российскую валюту, но после ввода западных санкций и ответных ограничений этот фактор перестал работать. Повышение ключевой ставки по-прежнему работает на укрепление рубля через рост склонности населения к сбережениям, снижая спрос на текущее потребление, в том числе на приобретаемые за валюту импортные товары. Но это влияние имеет отложенный по времени характер.

Эксперты назвали четыре основных канала рекордного оттока капитала
Экономика
Фото:Chris J Ratcliffe / Reuters

Исаков среди главных негативных факторов для рубля кроме оттока капитала также называет низкий уровень рублевых ставок в первой половине года и быстрый рост кредитов и государственных расходов. Эти факторы разгоняли внутренний спрос, в том числе спрос на импорт. «На втором месте были факторы, связанные со специфическими для России внешними шоками — ростом дисконта Urals в начале года, потерей доходов от экспорта газа, отчасти выходом расчетов по экспорту за пределы контура российской финансовой системы», — перечисляет эксперт.

Аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева связывает ослабление рубля с ухудшением торгового баланса России на фоне оттока твердой (например, доллары, евро. — РБК) валюты из страны. «Это было связано как с переходом во внешней торговле на расчеты в национальной валюте и валютах дружественных стран, так и со сжатием экспортных потоков ввиду геополитических факторов», — объясняет она. По итогам октября 2023 года (последние актуальные данные) доля юаня во внешнеторговых операциях составила 33%, а в импорте — 37%, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Доля рубля в экспорте за этот же отчетный период составила 40,5%, в импорте — 30,1%. Для сравнения: к концу 2022 года доля «недружественных» валют (доллары и евро) в расчетах за экспорт составляла 48%, на рубли и юани приходилось 34 и 16% соответственно, а на прочие валюты дружественных стран — 2%.

Юань и рубль впервые заняли половину в экспортных расчетах России
Финансы
Фото:China Photos / Getty Images

Основные причины ослабления рубля — это сокращение профицита счета текущих операций, восстановление импортных потоков, соглашается руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. «Так, положительное сальдо счета текущих операций за январь—ноябрь 2023 года составило $50,5 млрд по сравнению с $223 млрд за аналогичный период 2022 года. Соответственно, поступления валюты были меньше, а рост спроса на нее для оплаты импортных контрактов увеличивался, что приводило к постепенному росту курса доллара», — объясняет эксперт. Среди внешних факторов, которые могли сказаться на курсе, Хвойницкая называет повышение ставки ФРС, которое привело к росту спроса на долларовую ликвидность и долларовые инвестиционные инструменты.

Какие факторы оказывали поддержку рублю

В стабилизации курса больше поучаствовали рост цен на нефть, возврат обязательной продажи валютной выручки и введение экспортных пошлин с привязкой к курсу валюты, перечисляет Тунев. Обязательства по продаже выручки и новые экспортные пошлины стали действовать с октября. По итогам этого месяца рубль укрепился с 97,97 до 93,4 за доллар, следует из данных Мосбиржи. По итогам предыдущих восьми месяцев российская валюта показывала последовательное ослабление.

На эти же факторы обращает внимание и Пырьева: «Основным позитивом для рубля стало восстановление цен на нефть в июле—сентябре и октябрьский указ президента об обязательной продаже и репатриации валютной выручки экспортерами. То есть повышение нефтяных котировок отразилось на нефтегазовых доходах как раз с временным лагом в один—три месяца».

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Исаков считает, что главным позитивным фактором для рубля стало быстрое повышение ключевой ставки до 16% и «решимость Банка России вернуть доверие к сбережению в рублях». Об этом же говорит и Хвойницкая: «Повышение процентной ставки Банком России, в свою очередь, повысило инвестиционную привлекательность вложений в рублевые облигации и стимулировало часть участников рынка зафиксировать прибыль по валютным позициям и переложиться в рублевые облигации».

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