 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Набиуллина не увидела появления множественных курсов рубля в России

В России не сформировалось множественных курсов рубля, заявила Эльвира Набиуллина, хотя «фрагментация» по разным внебиржевым сделкам возможна. ЦБ раскроет подробную методологию по расчету официального курса
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽12,000 +0,81% Купить
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Центробанк учитывает все риски курсообразования рубля после санкций, которые привели к прекращению торгов долларом и евро на Мосбирже, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в ходе Финансового конгресса ЦБ, передает корреспондент РБК.

ЦБ не увидел оснований для остановки торгов юанем на Мосбирже
Инвестиции
Фото:Shutterstock

«Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности курса. Мы в ближайшее время опубликуем подробную методологию [расчета официального курса]. Каких-то принципиальных изменений вносить не собираемся — на наш взгляд, наш способ отражает экономическую стоимость рубля к этим валютам. Конечно, будем осуществлять мониторинг и в том числе уточнять [методологию], если будет необходимость, для того чтобы предотвратить возможное манипулирование курсом», — сказала Набиуллина.

Она также прокомментировала мнение о появлении множественных курсов рубля. «Вспоминают страны, либо наш собственной опыт, когда было множество курсов — был официальный курс, был рыночный курс, было недоверие к официальному курсу. Такой множественности нет. У нас нет того, что курс каким-то образом устанавливается, ограничивается административно, допустим, только для импортеров или для экспортеров. У нас, кстати, экспортеры продают валюту обычно для целей импорта, поэтому нельзя сказать, что для экспортеров один курс, для импортеров другой. У нас действительно всегда были отличия курса наличного и безналичного, может быть, не такие большие. И вспомните, в 2022 году весной спреды между наличным и безналичным [курсом] были большие, и наличный стоил дороже. Потом был период, когда наличный, соответственно, стоил даже дешевле. Такие колебания возможны», — отметила глава ЦБ.

Колебания курса в течение дня возможны, по разным внебиржевым сделкам могут быть разные курсы, отметила Набиуллина. «Конечно, некоторая фрагментация появилась, потому что у нас по долларам и евро ушли сделки во внебиржевую торговлю. Но то, как мы устанавливаем официальный курс и учитываем все эти сделки, вот такую фрагментацию и ее риски должно снижать. Будем внимательно следить за ситуацией на валютном рынке», — пояснила глава ЦБ.

США ввели блокирующие санкции в отношении Московской биржи и ее структур (Национального расчетного центра и Национального клирингового центра) 12 июня, после этого биржа остановила торги долларом и евро. Официальный курс, основой для которого раньше были биржевые торги, Банк России теперь считает по новой методике — на основе данных банковских сделок с валютой и сведений с внебиржевых цифровых платформ. Но он используется для официальных расчетов, например для налогов, пошлин, в рамках судебного делопроизводства, для статистики и т.д. У участников экономической деятельности нет обязанности заключать сделки только по официальному курсу.

Как будет формироваться курс рубля в новой реальности
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Имея биржевой курс юаня к рублю, через кросс-курсы можно рассчитать курс российской валюты к другим, то есть чем крепче будет рубль к юаню на торгах, тем крепче он будет и к остальным валютам (при условии, что сам курс юаня к ним был стабильным). Но это не означает, что купить доллар можно будет именно по этому кросс-курсу: конечная стоимость сделки будет зависеть от множества факторов, в частности от продавца и площадки, где будут проходить расчеты.

При этом Банк России не видит оснований для остановки торгов юанем на бирже после того, как 13 августа истечет лицензия на завершение операций с площадкой, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. «Повторю, юань будет торговаться на Мосбирже. Пока мы не видим оснований [для прекращения торгов]», — сказал он.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина курс рубля
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Как сокращение продаж юаней ЦБ повлияет на курс рубля в новых условиях
Финансы
Как новые правила возврата валютной выручки в Россию отразятся на рубле
Финансы
ЦБ не увидел проблем для обмена активами из-за санкций на Мосбиржу
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Набиуллина не увидела появления множественных курсов рубля в России Финансы, 16:51
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 16:48
Экономисты оценили, когда снизится инфляция и как замедлится экономика Экономика, 16:37
Что означает прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества Политика, 16:37
Захарова призвала председателя ГА ООН вспомнить о пределах полномочий Политика, 16:37
В Москве назвали даты приема заявлений на бумажные бюллетени на выборы Политика, 16:30
Заммэра Москвы Багреева выступила на финансовом конгрессе Банка России Город, 16:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Альфа-банка поделился опытом решения проблемы нехватки кадров Отрасли, 16:27
«РИА Новости» узнало о новой работе заложника в СИЗО Ростова Общество, 16:24
Роспатент разрешил Tiffany и Maserati сохранить товарные знаки в России Вино, 16:22
Коммерческий аукцион: механика, тонкости, преимущества Отрасли, 16:13
Отыгравший 500 матчей в НХЛ защитник перешел в СКА Спорт, 16:12
Краснов поручил прокурорам проверить бани и столовые Общество, 16:11
Путин допустил использование стамбульских договоренностей по Украине Политика, 15:59