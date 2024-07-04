Набиуллина не увидела появления множественных курсов рубля в России

В России не сформировалось множественных курсов рубля, заявила Эльвира Набиуллина, хотя «фрагментация» по разным внебиржевым сделкам возможна. ЦБ раскроет подробную методологию по расчету официального курса

Эльвира Набиуллина (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Центробанк учитывает все риски курсообразования рубля после санкций, которые привели к прекращению торгов долларом и евро на Мосбирже, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в ходе Финансового конгресса ЦБ, передает корреспондент РБК.

«Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности курса. Мы в ближайшее время опубликуем подробную методологию [расчета официального курса]. Каких-то принципиальных изменений вносить не собираемся — на наш взгляд, наш способ отражает экономическую стоимость рубля к этим валютам. Конечно, будем осуществлять мониторинг и в том числе уточнять [методологию], если будет необходимость, для того чтобы предотвратить возможное манипулирование курсом», — сказала Набиуллина.

Она также прокомментировала мнение о появлении множественных курсов рубля. «Вспоминают страны, либо наш собственной опыт, когда было множество курсов — был официальный курс, был рыночный курс, было недоверие к официальному курсу. Такой множественности нет. У нас нет того, что курс каким-то образом устанавливается, ограничивается административно, допустим, только для импортеров или для экспортеров. У нас, кстати, экспортеры продают валюту обычно для целей импорта, поэтому нельзя сказать, что для экспортеров один курс, для импортеров другой. У нас действительно всегда были отличия курса наличного и безналичного, может быть, не такие большие. И вспомните, в 2022 году весной спреды между наличным и безналичным [курсом] были большие, и наличный стоил дороже. Потом был период, когда наличный, соответственно, стоил даже дешевле. Такие колебания возможны», — отметила глава ЦБ.

Колебания курса в течение дня возможны, по разным внебиржевым сделкам могут быть разные курсы, отметила Набиуллина. «Конечно, некоторая фрагментация появилась, потому что у нас по долларам и евро ушли сделки во внебиржевую торговлю. Но то, как мы устанавливаем официальный курс и учитываем все эти сделки, вот такую фрагментацию и ее риски должно снижать. Будем внимательно следить за ситуацией на валютном рынке», — пояснила глава ЦБ.

США ввели блокирующие санкции в отношении Московской биржи и ее структур (Национального расчетного центра и Национального клирингового центра) 12 июня, после этого биржа остановила торги долларом и евро. Официальный курс, основой для которого раньше были биржевые торги, Банк России теперь считает по новой методике — на основе данных банковских сделок с валютой и сведений с внебиржевых цифровых платформ. Но он используется для официальных расчетов, например для налогов, пошлин, в рамках судебного делопроизводства, для статистики и т.д. У участников экономической деятельности нет обязанности заключать сделки только по официальному курсу.

Имея биржевой курс юаня к рублю, через кросс-курсы можно рассчитать курс российской валюты к другим, то есть чем крепче будет рубль к юаню на торгах, тем крепче он будет и к остальным валютам (при условии, что сам курс юаня к ним был стабильным). Но это не означает, что купить доллар можно будет именно по этому кросс-курсу: конечная стоимость сделки будет зависеть от множества факторов, в частности от продавца и площадки, где будут проходить расчеты.

При этом Банк России не видит оснований для остановки торгов юанем на бирже после того, как 13 августа истечет лицензия на завершение операций с площадкой, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. «Повторю, юань будет торговаться на Мосбирже. Пока мы не видим оснований [для прекращения торгов]», — сказал он.