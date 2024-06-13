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Война санкций ,  
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ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом

ЦБ с 13 июня решил приостановить торги гонконгским долларом
Сюжет
Война санкций
Накануне Мосбиржа объявила о приостановке с четверга торгов американским долларом и евро, после того как попала вместе с входящим в ее группу Национальным клиринговым центром попала под блокирующие санкции США

Банк России с 13 июня решил приостановить торги гонконгским долларом, сообщается на сайте регулятора.

«В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск», — говорится в сообщении.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

12 июня Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США, которые фактически означают изоляцию от долларовой системы. Биржа после этого объявила о приостановке с 13 июня торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ).

В ЦБ отметили, что внебиржевой обмен валют не прекратится: россияне по-прежнему смогут покупать и продавать американские доллары и евро через российские банки. «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — подчеркнул регулятор.

Для определения курсов валют Центробанк будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, пояснили там.

После того как Мосбиржа и НКЦ были внесены в американский список SDN, ряд банков поднял курс на покупку наличных долларов. Максимальное значение в обменниках Москвы, согласно сервису «Банки.ру» и сайтам самих банков, достигало 110,78 руб. за доллар.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Центробанк Мосбиржа санкции США приостановка торгов доллары

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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