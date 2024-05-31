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Война санкций ,  
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ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

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Война санкций
ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить объем корпоративных кредитов в российской «дочке». В банке ответили, что доля ОТП Банка на российском рынке составляет всего 0,14%, а корпоративный кредитный портфель сократился на 85%
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Центробанк Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской «дочки», говорится в сообщении регулятора страны.

Согласно рекомендации венгерского ЦБ, венгерское финансовое учреждение должно сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.

В пресс-службе OTP ответили регулятору, что на первый квартал 2024 года доля российской дочерней структуры на российском кредитном рынке составляет всего 0,14%, а ее доля во всей OTP Group — 4,2%.

С начала 2022 года ОТП Банк сократил корпоративный кредитный портфель на 85%, число отделений уменьшилось на 39%, количество сотрудников — на 25%, сообщили в OTP.

Венгерский банк также уточнил, что полностью отменил транзакции клиентов в долларах, которые связаны с Россией, и не проводит платежные операции с участием России, которые были инициированы за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.

ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит
Финансы
Фото:Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Весной Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, у которых дочерние структуры продолжают работу в России, — австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) предупредил, что ожидает запроса от европейского регулятора об ускорении сокращения бизнеса в России. Так, европейский регулятор обозначил параметры для сокращения бизнеса RBI: кредитный портфель банка в России к 2026 году должен сократиться на 65% по сравнению с показателем на конец третьего квартала 2023-го (€6,3 млрд).

По подсчетам Bloomberg, к концу второго квартала 2022 года кредитный портфель банка составлял €13,7 млрд. Показатель сократился более чем в два раза, до €5,8 млрд, по итогам первого квартала 2024-го.

В том же месяце финансовый директор итальянской UniCredit, которая контролирует российский ЮниКредит Банк, Стефано Порро заявил, что группа намерена практически полностью устранить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года. По его словам, за два года, с марта 2022 года, этот показатель снизился на 91%, или на €5,6 млрд. Группа не приводит абсолютных значений, которые показывают, как сильно мог сократиться кредитный портфель российского ЮниКредит Банка.

OTP Bank не получал от ЕЦБ требований по сокращению бизнеса в России
Финансы
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

До этого Reuters со ссылкой на источники передавал, что ЕЦБ может потребовать от итальянского UniCredit уменьшить присутствие в России, чтобы пресечь финансовые связи Европы с Москвой. OTP в конце апреля при этом сообщал, что не получал уведомления от ЕЦБ с требованием сократить бизнес в России.

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Георгий Смирнов
ЦБ Венгрия иностранные банки Россия
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