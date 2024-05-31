ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить объем корпоративных кредитов в российской «дочке». В банке ответили, что доля ОТП Банка на российском рынке составляет всего 0,14%, а корпоративный кредитный портфель сократился на 85%

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Центробанк Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской «дочки», говорится в сообщении регулятора страны.

Согласно рекомендации венгерского ЦБ, венгерское финансовое учреждение должно сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.

В пресс-службе OTP ответили регулятору, что на первый квартал 2024 года доля российской дочерней структуры на российском кредитном рынке составляет всего 0,14%, а ее доля во всей OTP Group — 4,2%.

С начала 2022 года ОТП Банк сократил корпоративный кредитный портфель на 85%, число отделений уменьшилось на 39%, количество сотрудников — на 25%, сообщили в OTP.

Венгерский банк также уточнил, что полностью отменил транзакции клиентов в долларах, которые связаны с Россией, и не проводит платежные операции с участием России, которые были инициированы за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.

Весной Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, у которых дочерние структуры продолжают работу в России, — австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) предупредил, что ожидает запроса от европейского регулятора об ускорении сокращения бизнеса в России. Так, европейский регулятор обозначил параметры для сокращения бизнеса RBI: кредитный портфель банка в России к 2026 году должен сократиться на 65% по сравнению с показателем на конец третьего квартала 2023-го (€6,3 млрд).

По подсчетам Bloomberg, к концу второго квартала 2022 года кредитный портфель банка составлял €13,7 млрд. Показатель сократился более чем в два раза, до €5,8 млрд, по итогам первого квартала 2024-го.

В том же месяце финансовый директор итальянской UniCredit, которая контролирует российский ЮниКредит Банк, Стефано Порро заявил, что группа намерена практически полностью устранить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года. По его словам, за два года, с марта 2022 года, этот показатель снизился на 91%, или на €5,6 млрд. Группа не приводит абсолютных значений, которые показывают, как сильно мог сократиться кредитный портфель российского ЮниКредит Банка.

До этого Reuters со ссылкой на источники передавал, что ЕЦБ может потребовать от итальянского UniCredit уменьшить присутствие в России, чтобы пресечь финансовые связи Европы с Москвой. OTP в конце апреля при этом сообщал, что не получал уведомления от ЕЦБ с требованием сократить бизнес в России.