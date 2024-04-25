OTP Bank не получал от ЕЦБ требований по сокращению бизнеса в России

Венгерский OTP Bank не получал уведомления от Европейского центробанка с требованием сократить бизнес в России. Ранее стало известно, что такие предписания ожидают австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Венгерский OTP Bank (материнская структура российского ОТП Банка) не получал предписаний от Европейского центрального банка (ЕЦБ) с требованием о сокращении бизнеса в России. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.

На вопрос о том, получал ли OTP Bank уведомление от ЕЦБ или известно ли ему о планах ведомства направить такое требование, представитель кредитной организации ответил: «Нет».

«Мы постоянно отслеживаем все стратегические варианты, уделяя особое внимание соблюдению всех местных и международных правил», — добавил он, отвечая на вопрос, планирует ли банк уход из России.

В апреле 2024 года ЕЦБ усилил давление на европейские банки, «дочки» которых работают в России. Так, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Аналогичное требование должно поступить и итальянскому банку UniCredit, узнал Reuters.

В параметрах сокращения российского бизнеса для RBI, которые раскрыл сам банк, указано, что необходимо снизить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. По данным Reuters, параметры для UniCredit будут примерно такими же, как и в отношении RBI.

В настоящее время в России работают три «дочки» европейских банков — Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и ОТП Банк. Все они еще в 2022 году после начала военной операции России на Украине заявляли, что рассматривают возможность уйти из России, однако такое решение до сих пор не принято. Так, OTP Bank впервые сообщил о возможной продаже дочерней структуры в августе 2022 года. Тогда же заместитель исполнительного директора банка Ласло Бенчик предупредил, что продажу российского бизнеса может затруднить указ президента Владимира Путина о запрете иностранцам из недружественных стран совершать сделки в ТЭК и финансовой сфере. В 2022 году Путин подписал указ, которым запрещается продажа банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование в том числе распространяется и на европейские банки. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.

Российский ОТП Банк в 2023 году заработал 95,7 млрд венгерских форинтов (€240 млн) чистой прибыли. За год показатель вырос на 125%. Всего группа за этот период заработала 990,5 млрд венгерских форинтов (€2,5 млрд). Однако финансовые результаты ОТП Банка в несколько раз ниже, чем показатели «дочек» RBI и UniCredit. Так, чистая прибыль Райффайзенбанка в 2023 году составила €1,34 млрд, что составляет 56% в общей прибыли группы. ЮниКредит Банк заработал €665 млн чистой прибыли, результат всей группы составил €9,5 млрд.

Заявления OTP Bank о возможном уходе с российского рынка могут быть политическими и не иметь отношения к реальности, так как число обслуживающихся корпоративных клиентов в данном банке в разы меньше, чем в Райффайзенбанке или ЮниКредит Банке, говорила РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «По нашему мнению, первостепенно ЕЦБ будет сфокусирован на решении вопроса с деятельностью более крупных банковских организаций».

Российский ОТП Банк не ответил на запрос РБК.