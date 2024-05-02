Raiffeisen после предупреждения ЕЦБ из-за России не стал обозначать цели

Raiffeisen не стал назначать цели после предупреждения из-за России

После ужесточения ЕЦБ правил для банков с российскими «дочками» Raiffeisen Bank не обозначил финансовые цели на 2024 год. Около половины прибыли банка приходится на Россию и Белоруссию

Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Австрийская Raiffeisen Bank International не стала обозначать финансовые цели по группе на весь год, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) распорядился ускорить сокращение бизнеса в России, сообщил Bloomberg.

Согласно отчету за первый квартал 2024 года, консолидированная прибыль банка без учета России и Белоруссии остается высокой — €333 млн. При этом на две страны приходится около половины прибыли в квартале, пишет Bloomberg.

В апреле ЕЦБ усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России. Так, европейский регулятор обозначил параметры для сокращения бизнеса Raiffeisen Bank: кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023-го. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

При этом представитель венгерского OTP Bank сообщил РБК, что кредитная организация не получала от ЕЦБ требований по сокращению бизнеса в России.

По данным Bloomberg, во втором квартале 2022 года выдача кредитов в России составила €13,7 млрд (134 млрд руб.) и сократилась на 58%, до €5,8 млрд (568 млрд руб.), в первом квартале 2024-го. Согласно цели ЕЦБ, показатель должен достигнуть нулевого уровня в 2026 году.

Bloomberg пишет, что у Raiffeisen по-прежнему более €2 млрд избыточного капитала, который остался в России из-за ограничений.

Европейские и американские регуляторы с февраля 2022 года оказывают давление на иностранные банки, которые продолжают работать в России. В марте 2023 года ЕЦБ требовал от Raiffeisen предоставить план действий по выходу бизнеса из страны. Банк назвал два варианта ухода: продажа бизнеса или вывод российских активов с общего баланса, что означает фактическое признание потерь в России. Затем глава МИД Австрии Александр Шалленберг признал, что уход с российского рынка оказался труднее, чем это выглядело изначально.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Требование распространяется и на Raiffeisen.