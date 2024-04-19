Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России

ЕЦБ готовится направить требования о необходимости сокращения бизнеса в России к UniCredit, рассказали источники Reuters. По их словам, требования будут аналогичными уже предъявленным Raiffeisen Bank International

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится разместить юридически обязательный приказ к итальянской группе UniCredit с требованием сократить свой бизнес в России, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. В противном случае банку могут грозить меры, например начислить штрафы.

Как отмечает агентство, требования ЕЦБ аналогичны тем, которые предъявляются к Raiffeisen Bank International (RBI). Организация ранее сообщила, что ожидает запроса от регулятора об ускорении сокращения бизнеса в России, он может поступить в ближайшее время.



По действующим рекомендациям потребительские кредиты должны значительно сократиться к 2026 году (на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи, исходящие из России, рассказывали в RBI.

Источники Reuters отметили, что бизнес RBI и UniCredit в России продолжает привлекать пристальное внимание со стороны США.

UniCredit SpA — международная банковская группа со штаб-квартирой в Милане. Она была образована в результате слияния Credito Italiano и Unicredito в 1998 году. По итогам 2022 года группа заняла 34-е место в мире по размеру активов. Главная деятельность UniCredit SpA — банковский бизнес. Отделения банков группы открыты в Западной, Центральной и Восточной Европе.

В России ЮниКредит Банк («дочка» UniCredit SpA) входит в список системно значимых. Чистая прибыль банка по итогам 2022 года увеличилась в четыре раза, с 14,3 млрд руб. в 2021 году до 56,5 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на треть, до 48,4 млрд руб. Операционные расходы уменьшились более чем на 17%, до 33,904 млрд руб. Кредитный портфель «дочки» UniCredit составил 699,5 млрд руб., снизившись на 27%.

После начала военной операции на Украине генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявила, что банк активно рассматривает возможность ухода с российского рынка. Bloomberg писал, что активом интересовались несколько российских финансовых учреждений и компаний, которые хотели бы получить банковскую лицензию в стране, в том числе из Китая, Турции и Индии.