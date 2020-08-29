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Банк с иранскими корнями засекретил ежемесячную отчетность в России

Тесно связанный с Ираном Мир Бизнес Банк больше не раскрывает на сайте ЦБ отчетность по российским стандартам. В отчетности по МСФО он перестал публиковать данные и о своем владельце
Здание Мир Бизнес Банка в Москве
Здание Мир Бизнес Банка в Москве (Фото: mbbru.com)

Мир Бизнес Банк, российская «дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran (BMI), перестал раскрывать полную финансовую отчетность на сайте ЦБ. Его оборотные ведомости на 1 августа и 1 июля содержат символы «ХХХХ» вместо конкретных значений счетов баланса, хотя в отчетности на 1 июня все счета отражались корректно, убедился РБК. Отчет МБ Банка о прибылях и убытках за второй квартал и формы, отражающие состояние капитала и основных нормативов, также опубликованы с изъятиями.

До этого кредитная организация не раскрывала только информацию о своих акционерах. Последний раз данные о владельце содержались в промежуточной отчетности банка по МСФО на 30 июня 2018 года. Из документа следовало, что Мир Бизнес Банк на 100% принадлежит иранскому «Банк Мелли Иран», который контролируется правительством исламской республики.

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Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Чем известен Мир Бизнес Банк

По данным «Интерфакс ЦЭА» на 1 апреля, Мир Бизнес Банк занимал в России 98-е место по активам. Они составляли 51,5 млрд руб., собственный капитал на ту же дату оценивался в 10,4 млрд руб. Как отмечают banki.ru, основная специализация МБ Банка — обслуживание внешнеторгового оборота Ирана и России, организация также работает с физлицами. Им, например, доступны денежные переводы в иранские банки.

В ноябре 2018 года Мир Бизнес Банк попал под санкции США, введенные против Ирана. Его материнская структура Bank Melli Iran оказалась в черном списке за оказание финансовой и иной поддержки Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пояснял американский Минфин. КСИР — элитное подразделение иранской армии. США считают доказанным его участие в террористических атаках и многочисленных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии.

Почему банки в России могут скрывать свои показатели

В декабре 2017 года в российское законодательство были внесены поправки, которые давали правительству полномочия решать, какие сведения о подсанкционных компаниях и лицах можно изъять из открытого доступа. Даже обязательную к публикации информацию можно было засекретить. Позднее правительство постановило, что в некоторых случаях допустимо не публиковать в интернете финансовую и бухгалтерскую информацию юрлиц.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

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В апреле 2019 года кабмин также определил перечень информации, которую могут не публиковать эмитенты, если они не попали, а лишь опасаются западных санкций. Так публичные компании и банки смогут снизить риски введения ограничений в отношении их контрагентов, говорилось в постановлении. Им, в частности, разрешили не раскрывать данные об операциях в иностранной валюте, распределении средств на счетах и о сегментах своей деятельности. Эти параметры как раз и отражаются в основных формах банковской отчетности по РСБУ и МСФО.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Информация засекречивается по просьбе самого банка: он направляет просьбу в ЦБ, если возражений от регулятора не поступает, отчетность будет опубликована в сокращенном виде, говорит источник РБК в крупной аудиторской компании. Сам Банк России видит все финансовые показатели кредитной организации, доступ к полным данным также остается у аудиторов и рейтинговых агентств.

Как иранский банк мог оказаться под антисанкционной защитой

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов не видит противоречий в том, что банк с иностранным акционером получил право не раскрывать отчетность. МБ Банк зарегистрирован в России и имеет местную лицензию, а значит, речь идет о российской кредитной организации, говорит юрист. «Совершенно не важно, какие у него акционеры и бенефициары», — замечает он.

Постановление о засекречивании информации о юрлицах — своеобразная национальная защита, которая предоставляется исключительно российским специальным организациям, не соглашается партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. «Банк, конечно, является российским юридическим лицом, но вопрос в том, кто является его бенефициаром, в чьих интересах он ведет деятельность. Теоретически он может попасть под постановления по согласованию не только с регулятором, но и с заинтересованными органами, которые осуществляют взаимодействие с Исламской республикой», — считает эксперт.

С учетом закрытия информации об акционерах МБ Банка теперь «корректнее говорить не «иранский банк», а «вероятно, иранский банк», отмечает Захаров.

Минфин переадресовал вопросы о засекречивании отчетности МБ Банка в ЦБ. ЦБ и Мир Бизнес Банк не ответили на вопросы РБК.

Какие банки уже не раскрывают данные

Мир Бизнес Банк стал шестой кредитной организацией в России, которая не раскрывает регулярные формы отчетности на сайте ЦБ, отмечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его оценкам, активы «засекреченных» игроков уже достигли 2,99 трлн руб. Это чуть более 3% активов всего сектора на 1 июля, согласно статистике ЦБ (pdf). Частично засекреченные оборотные ведомости сейчас также публикуют:

  • Опорный для оборонного сектора Промсвязьбанк, который входит в число системно значимых игроков и на 100% принадлежит Росимуществу. ПСБ пока находится только под украинскими санкциями, хотя еще в феврале 2018 года объявил о подготовке к ограничениям со стороны США.
  • Тимер-банк, как и его санатор РФК-банк. В апреле 2018 года РФК-банк попал под санкции США — на тот момент он контролировался АО «Рособоронэкспортом» и входил в группу «Ростеха».
  • Еврофинанс Моснарбанк, попавший под санкции США за связи с Венесуэлой в марте 2019 года. Изначально контролировался на паритетных началах Газпромбанком и ВТБ, но в течение прошлого года оба акционера передали свои пакеты Росимуществу.
  • ЦМРБанк, который упоминался в расширенном санкционном списке Минфина США в июне 2017 года. Согласно отчетности, до 2019 года контролировался АО «Форвард» и входил в один холдинг с банком «Центр международных расчетов Абхазия». Сейчас не состоит в банковских группах.

Еще несколько банков публикуют основные формы отчетности по РСБУ, но не раскрывают на сайте ЦБ информацию о своих владельцах. В их числе — СМП-Банк, банк «Россия», Новикомбанк и крымский РНКБ.

Информацию о своих заемщиках в географическом разрезе перестал публиковать банк ВТБ. Это произошло после того, как в 2018 году на сайте ЦБ появилась информация о кредитах на $12 млрд, якобы выданных ВТБ резидентам Центральной Африканской Республики. Сам банк объяснил ее появление технической ошибкой, а в исправленной отчетности долг «перешел» к резидентам Кипра.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, отчетность
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Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
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