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Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков
Правительство разрешило ФАС не раскрывать ходатайства о сделках, если там фигурируют люди или компании, находящиеся под санкциями. Также разрешено не публиковать информацию о сделках банков, уполномоченных в сфере гособоронзаказа

Правительство России дало право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не раскрывать в интернете сведения о поступившем в ведомство ходатайстве о разрешении на сделку, если в ней фигурирует физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, в том числе американскими или европейскими. Соответствующее постановление, датированное 28 мая, сегодня было опубликовано на официальном портале pravo.gov.ru.

Чтобы информация о сделке могла быть засекречена, лицо под санкциями или ходатайствующее лицо должно приложить заявление о нахождении под санкциями.

Кроме того, ФАС получила право засекречивать информацию о ходатайствах по сделкам, в которых фигурируют уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки. При этом сам список этих банков уже засекречен — ЦБ в декабре 2017 года убрал со своего сайта перечень банков, уполномоченных на сопровождение контрактов в сфере гособоронзаказа. По состоянию на 1 октября 2017 года в этом списке значились ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк, а в 2018 году правительство сделало из Промсвязьбанка опорный банк для гособоронзаказа.

Таким образом ФАС сможет засекречивать сделки с участием всех крупнейших государственных банков.

Законопроект о праве ФАС не раскрывать информацию о ходатайствах на осуществление сделок подсанкционных компаний Минэкономразвития предложило в июне прошлого года. В декабре 2018 года президент подписал эти поправки в составе крупных изменений в законодательство о рынке ценных бумаг. Закон наделил правительство правом определить случаи, в которых антимонопольный орган вправе не размещать информацию о сделках. Теперь правительство эти случаи определило.

Этому предшествовало поручение правительства, данное 17 апреля 2018 года — спустя одиннадцать дней после беспрецедентного раунда санкций США, когда в санкционный список были включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Миллер, Андрей Костин и др.

До недавнего времени ФАС России публиковала все решения, за исключением случаев, предусмотренных специальными законами, например о государственной тайне.

Если применить постановление правительства задним числом к сделкам, ходатайства о которых раскрывались ФАС, то, например, служба могла бы засекретить заявление Сбербанка о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» в 2018 году (Сбербанк находится под секторальными санкциями, плюс он входил в число уполномоченных банков по гособоронзаказу). То же самое касается ходатайства Аркадия Ротенберга о покупке «Мостотреста», ходатайства НОВАТЭКа о покупке газовых активов АЛРОСА, ходатайства катарского суверенного фонда QIA об увеличении доли в «Роснефти» и т.д. (в том случае, если бы об этом попросили сами компании).

Правительство последовательно изымает из публичного поля информацию о сделках подсанкционных компаний. В апреле 2019 года оно разрешило компаниям из-за санкций закрывать информацию по перечню из 18 пунктов, в том числе о руководстве, активах, структуре владения и т.д.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: американские санкции, Федеральная антимонопольная служба, госбанки
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