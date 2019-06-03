Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков

Правительство разрешило ФАС не раскрывать ходатайства о сделках, если там фигурируют люди или компании, находящиеся под санкциями. Также разрешено не публиковать информацию о сделках банков, уполномоченных в сфере гособоронзаказа

Правительство России дало право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не раскрывать в интернете сведения о поступившем в ведомство ходатайстве о разрешении на сделку, если в ней фигурирует физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, в том числе американскими или европейскими. Соответствующее постановление, датированное 28 мая, сегодня было опубликовано на официальном портале pravo.gov.ru.

Чтобы информация о сделке могла быть засекречена, лицо под санкциями или ходатайствующее лицо должно приложить заявление о нахождении под санкциями.

Кроме того, ФАС получила право засекречивать информацию о ходатайствах по сделкам, в которых фигурируют уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки. При этом сам список этих банков уже засекречен — ЦБ в декабре 2017 года убрал со своего сайта перечень банков, уполномоченных на сопровождение контрактов в сфере гособоронзаказа. По состоянию на 1 октября 2017 года в этом списке значились ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк, а в 2018 году правительство сделало из Промсвязьбанка опорный банк для гособоронзаказа.

Таким образом ФАС сможет засекречивать сделки с участием всех крупнейших государственных банков.

Законопроект о праве ФАС не раскрывать информацию о ходатайствах на осуществление сделок подсанкционных компаний Минэкономразвития предложило в июне прошлого года. В декабре 2018 года президент подписал эти поправки в составе крупных изменений в законодательство о рынке ценных бумаг. Закон наделил правительство правом определить случаи, в которых антимонопольный орган вправе не размещать информацию о сделках. Теперь правительство эти случаи определило.