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Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк убрал из своего отчета информацию о накопленном золоте. Документ был удален после публикации, а затем размещен снова — теперь в нем нет информации о драгоценных металлах на балансе банка и премиях сотрудников
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации. Утром в среду, 21 августа, документ был доступен в соответствующем разделе на сайте ПСБ, однако к обеду ссылка на него исчезла. В течение нескольких часов после этого документ был доступен по прямой ссылке, сохранившейся у РБК, однако после 16:00 мск стал недоступен и там.

После 17:00 мск отчетность вернулась на сайт, но из нее пропала информация о накопленном золоте. 14 августа «Коммерсантъ» на основе оборотной ведомости ПСБ написал, что в банке за три месяца появилось более 8 т золота: на 1 апреля вложения ПСБ в драгоценные металлы оценивались в 368 млн руб., а на 1 июля — в 23,9 млрд руб. Отчетность по МСФО, выпущенная 20 августа, также показала, что запасы драгоценных металлов на балансе банка выросли за полгода на 23 млрд руб., до 23,9 млрд руб., — внимание на это обратил Forbes.

Промсвязьбанк не ответил на запрос РБК.

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Промсвязьбанк не раскрывает часть отчетности, такое право ему дает апрельское постановление правительства №400, позволяющее эмитентам скрывать отчетность. Если в первой версии отчетности было 15 изъятий информации в соответствии с постановлением, то теперь их число увеличилось, в частности закрыт раздел о раскрытии информации по справедливой стоимости, где и содержались сведения о драгоценных металлах. Также оказались закрыты сведения об инвестициях в ОФЗ (было 16,3 млрд руб.), облигации ЦБ (было 92,8 млрд руб.), корпоративные евробонды (25,9 млрд руб.).

Помимо этого ПСБ дополнительно скрыл данные по общехозяйственным и административным расходам. Они, в частности, содержали сведения о вознаграждении сотрудников: за первые полгода оно составило 14 млрд руб., почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (7,7 млрд руб.).

В целом административные расходы за полгода составили 18,8 млрд руб., из них расходы на благотворительность и спонсорство — 261 млн руб. (они включают гранты Российскому обществу инвалидов, приютам, больницам, учреждениям культуры и Русской православной церкви).

Авторы: Антон Фейнберг, Иван Ткачёв
Теги: Промсвязьбанк
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