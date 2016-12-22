Российский «Мир Бизнес Банк» попал в антииранский санкционный список США

Министерство финансов США опубликовало на своем сайте новый пакет санкций против Ирана, который вступил в силу 5 ноября. Среди фигурантов санкционного списка есть и российская «дочка» иранского Bank Melli

Соединенные Штаты включили в антииранский санкционный список АО «Мир Бизнес Банк» (МБ Банк) , зарегистрированное в Москве. Полный санкционный список в отношении Ирана опубликован в понедельник, 5 ноября, на сайте Минфина США.

Акционером московского банка является иранский Bank Melli Iran (BMI), также попавший в санкционный список США. В санкционный список попали и все его дочерние и связанные с ним компании — 12 юридических лиц. Среди них, помимо московского «Мир Бизнес Банка», оказались Bank Kargoshaee, Melli Bank PLC, Behshahr Industrial Development Corp., Melli International Building & Industry Company и другие.

В заявлении Минфина США говорится, что Bank Melli внесен в санкционный список за оказание финансовой, материальной и технологической поддержки, а также финансовых и иных услуг Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По версии Вашингтона, по состоянию на 2018 год, через счета КСИР в Bank Melli прошли миллиарды долларов. «Bank Melli позволял КСИР и связанным с ним лицам перемещать средства как внутри Ирана, так и за его пределами», — сказано в заявлении Минфина.

АО «Мир Бизнес Банк» был зарегистрирован в Москве в 2002 году, следует из информации на его сайте. Bank Melli Iran является его единственным акционером (100% владение). У «Мир Бизнес Банк» также есть филиал в Астрахани.

5 ноября США, вышедшие в мае из ядерной сделки с Ираном, ввели против Республики новый пакет санкций, который затронул, нефтяной, финансовый и транспортный сектора. Всего в санкционном списке оказались более 700 физических и юридических лиц.