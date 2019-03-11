США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

В казначействе отметили, что пока крупнейшие американские и европейские финансовый институты «разрывали связи с нелегитимным режимом Мадуро» из-за серьезного риска, сопровождающего все сделки с Венесуэлой, активы «Еврофинанса» росли, а банк продолжил поддерживать свои существенные отношения с режимом».

Минфин США называет «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддерживала запуск венесуэльской криптовалюты petro. «Ранние инвесторы в petro были приглашены к покупке криптовалюты путем перечисления средств на счета венесуэльского правительства в «Еврофинансе», — сообщили в казначействе. Associated Press сообщало о том, что «Еврофинанс» — единственный банк, работающий с petro, еще в мае 2018 года. В самом банке называли это сообщение ошибочным и не соответствующим действительно​сти.

​США выступают против нынешнего правительства Венесуэлы. В конце января этого года они ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. ​Вашингтон пообещал заблокировать $7 млрд на ее счетах, выведя из-под ограничений американскую «дочку» PDVSA — компанию Citgo. ​Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс 5 марта заявлял, что за сотрудничество с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут быть применены и вторичные санкции. Против главы государства и его окружения США ввели санкции еще в 2014 году.

Из «секторального списка» в SDN

Еврофинанс Моснарбанк с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями, хотя и не был внесен в соответствующий список. Банк попадает под секторальные ограничения США (ему запрещено привлекать долговое финансирование сроком более чем на 14 дней, а также акционерное финансирование), поскольку более чем на 50% принадлежит ВТБ и Газпромбанку — банкам из секторального списка. «Еврофинанс» подтверждал в отчете за 2016 год, что находится под секторальными санкциями.

Таким образом, это прецедент: компания, находящаяся под «российскими» секторальными санкциями, впервые вносится в более жесткий список — SDN, причем по другой страновой программе (венесуэльской).

В среду, 6 марта, международное рейтинговое агентство Moody's со штаб-квартирой в США отозвало все рейтинги «Еврофинанса», объясняя это «собственными деловыми причинами». В «Еврофинансе» РБК говорили, что решили расторгнуть договор с Moody's по собственной инициативе. «Еврофинанс» также рейтингует Fitch Ratings. До отзыва долгосрочный рейтинг «Еврофинанса» был на уровне B1, краткосрочный по валютным депозитам — Not Prime. На момент решения об отзыве долгосрочные рейтинги банка имели позитивный прогноз, сообщали в Moody's. Последнее рейтинговое действие по «Еврофинансу» Fitch совершал в мае 2018 года, сохранив рейтинг банка на уровне B+.​

История совместного банка

Венесуэльский госфонд зашел в капитал банка после подписания в 2011 году соглашения между Россией и Венесуэлой. Предполагалось, что «Еврофинанс» станет банком развития для финансирования совместных проектов, но этого в итоге не произошло. У «Еврофинанса» есть представительство в Венесуэле, которое продолжает функционировать.

В последней годовой отчетности банка — за 2017 год — говорилось, что «Еврофинанс» работает с крупными государственными и частными венесуэльскими компаниями и продолжает работать с нефтяными российско-венесуэльскими предприятиями. Основная деятельность банка — обеспечение взаиморасчетов венесуэльских клиентов с их контрагентами, включая обслуживание поставок в рамках внешнеэкономической деятельности, отмечалось в документе. Например, «Еврофинанс» выступал обслуживающим банком по поставкам российских сельскохозяйственных продуктов в Венесуэлу.

В октябре Bloomberg писал, что венесуэльские власти советуют местному бизнесу проводить международные транзакции именно через «Еврофинанс».

В промежуточных балансовых отчетах банка напрямую за нерезидентами закреплено только 5 млрд руб. активов из 62 млрд, но в обязательствах доля иностранцев выше и составляет порядка 24 млрд руб. (15 млрд руб. текущих средств юрлиц и 9 млрд руб. привлеченных от нерезидентов межбанковских кредитов, в основном сроком до 30 дней).

ВТБ и Газпромбанк вели переговоры о продаже своих пакетов в «Еврофинансе», писал РБК со ссылкой на источники в ноябре 2018 года. Позднее глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк хочет продать «Еврофинанс». В феврале, после обострения ситуации в Венесуэле, Костин замечал, что ВТБ продолжит «попытки» продать банк частным инвесторам, когда ситуация в боливарианской республике нормализуется. «Банк, он в принципе хороший, нормальный, никаких санкций он не нарушает, американских даже новых», — говорил Костин.