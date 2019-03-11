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Финансы ,  
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США ввели санкции против российско-венесуэльского банка
Еврофинанс Моснарбанк, акционерами которого являются венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк, внесен в санкционный список США по Венесуэле.Среди обоснований санкций — поддержка режима Мадуро, компании PDVSA и криптовалюты petro
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) по Венесуэле российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. По состоянию на 1 февраля банк занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в российской банковской системе.

Венесуэльская доля в Еврофинанс Моснарбанке меньше 50% акций. Государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны) владеет 49,99% акций банка, блок-пакеты — по 25% плюс одна акция — принадлежат Газпромбанку (и его «дочке» «Новфинтеху») и ВТБ (и его иностранным структурам ITC Consultants и VTB Bank (Europe) ).​ РБК направил запрос в «Еврофинанс», ВТБ и Газпромбанк.

Суть претензий

Санкции вводятся против «Еврофинанса» за «материальную поддержку, спонсирование или обеспечение финансированием» венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA (находится в списке SDN с конца января 2019 года). «Это решение показывает, что США примут меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим [Николаса] Мадуро и способствуют экономическому коллапсу и гуманитарному кризису, поразившему народ Венесуэлы», — приводятся в релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

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В казначействе отметили, что пока крупнейшие американские и европейские финансовый институты «разрывали связи с нелегитимным режимом Мадуро» из-за серьезного риска, сопровождающего все сделки с Венесуэлой, активы «Еврофинанса» росли, а банк продолжил поддерживать свои существенные отношения с режимом».

Минфин США называет «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддерживала запуск венесуэльской криптовалюты petro. «Ранние инвесторы в petro были приглашены к покупке криптовалюты путем перечисления средств на счета венесуэльского правительства в «Еврофинансе», — сообщили в казначействе. Associated Press сообщало о том, что «Еврофинанс» — единственный банк, работающий с petro, еще в мае 2018 года. В самом банке называли это сообщение ошибочным и не соответствующим действительно​сти.

​США выступают против нынешнего правительства Венесуэлы. В конце января этого года они ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. ​Вашингтон пообещал заблокировать $7 млрд на ее счетах, выведя из-под ограничений американскую «дочку» PDVSA — компанию Citgo. ​Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс 5 марта заявлял, что за сотрудничество с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут быть применены и вторичные санкции. Против главы государства и его окружения США ввели санкции еще в 2014 году.

Из «секторального списка» в SDN

Еврофинанс Моснарбанк с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями, хотя и не был внесен в соответствующий список. Банк попадает под секторальные ограничения США (ему запрещено привлекать долговое финансирование сроком более чем на 14 дней, а также акционерное финансирование), поскольку более чем на 50% принадлежит ВТБ и Газпромбанку — банкам из секторального списка. «Еврофинанс» подтверждал в отчете за 2016 год, что находится под секторальными санкциями.

Таким образом, это прецедент: компания, находящаяся под «российскими» секторальными санкциями, впервые вносится в более жесткий список — SDN, причем по другой страновой программе (венесуэльской).

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В среду, 6 марта, международное рейтинговое агентство Moody's со штаб-квартирой в США отозвало все рейтинги «Еврофинанса», объясняя это «собственными деловыми причинами». В «Еврофинансе» РБК говорили, что решили расторгнуть договор с Moody's по собственной инициативе. «Еврофинанс» также рейтингует Fitch Ratings. До отзыва долгосрочный рейтинг «Еврофинанса» был на уровне B1, краткосрочный по валютным депозитам — Not Prime. На момент решения об отзыве долгосрочные рейтинги банка имели позитивный прогноз, сообщали в Moody's. Последнее рейтинговое действие по «Еврофинансу» Fitch совершал в мае 2018 года, сохранив рейтинг банка на уровне B+.​

История совместного банка

Венесуэльский госфонд зашел в капитал банка после подписания в 2011 году соглашения между Россией и Венесуэлой. Предполагалось, что «Еврофинанс» станет банком развития для финансирования совместных проектов, но этого в итоге не произошло. У «Еврофинанса» есть представительство в Венесуэле, которое продолжает функционировать.

В последней годовой отчетности банка — за 2017 год — говорилось, что «Еврофинанс» работает с крупными государственными и частными венесуэльскими компаниями и продолжает работать с нефтяными российско-венесуэльскими предприятиями. Основная деятельность банка — обеспечение взаиморасчетов венесуэльских клиентов с их контрагентами, включая обслуживание поставок в рамках внешнеэкономической деятельности, отмечалось в документе. Например, «Еврофинанс» выступал обслуживающим банком по поставкам российских сельскохозяйственных продуктов в Венесуэлу.

В октябре Bloomberg писал, что венесуэльские власти советуют местному бизнесу проводить международные транзакции именно через «Еврофинанс».

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В промежуточных балансовых отчетах банка напрямую за нерезидентами закреплено только 5 млрд руб. активов из 62 млрд, но в обязательствах доля иностранцев выше и составляет порядка 24 млрд руб. (15 млрд руб. текущих средств юрлиц и 9 млрд руб. привлеченных от нерезидентов межбанковских кредитов, в основном сроком до 30 дней).

ВТБ и Газпромбанк вели переговоры о продаже своих пакетов в «Еврофинансе», писал РБК со ссылкой на источники в ноябре 2018 года. Позднее глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк хочет продать «Еврофинанс». В феврале, после обострения ситуации в Венесуэле, Костин замечал, что ВТБ продолжит «попытки» продать банк частным инвесторам, когда ситуация в боливарианской республике нормализуется. «Банк, он в принципе хороший, нормальный, никаких санкций он не нарушает, американских даже новых», — говорил Костин.

Авторы: Павел Казарновский, Иван Ткачёв
Теги: Moody's
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