Иностранными заемщиками ВТБ вместо ЦАР оказались резиденты Кипра

ВТБ исправил отчетность по распределению долгов между заемщиками из разных государств. Долг, числившийся за Центрально-Африканской республикой, перенесен на Кипр. Задолженность его резидентов перед ВТБ превысила 1 трлн руб.

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Крупнейшими иностранными должниками банка ВТБ являются резиденты Кипра, следует из опубликованной исправленной отчетности банка. Задолженность, которую ранее по ошибке была приписана Центрально-Африканской республике, теперь числится за Кипром.

Обязательства кипрских резидентом перед ВТБ за III квартал выросли на 198 млрд руб. и составили 1,016 трлн руб. Новые данные по Кипру получаются сложением задолженности, приписанной в опубликованной 27 ноября отчетности ЦАР, и самому Кипру. Из новой отчетности также исчезло упоминание займов, выданных еще одной экзотической стране — Папскому престолу Ватикана на сумму 10,9 млрд руб.

Информация о кредите в $12 млрд, выданном банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК накануне представитель ВТБ.

Кредит на 801,9 млрд руб., или $12 млрд, якобы выданный ЦАР, в отчетности ВТБ обнаружило агентство Reuters. Представитель правительства ЦАР Анге Максим Казаги заявил Reuters, что информация о кредите​ звучит неправдоподобно. «У меня нет этой информации. Но это звучит неправдоподобно, потому что сумма в $11 млрд превышает способность нашей страны обслуживать долг», — заявил Казаги. Указанная ранее сумма более чем в шесть раз превышает годовой объем производства ЦАР.