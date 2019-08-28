Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка

Пакет в Еврофинанс Моснарбанке, который принадлежал Газпромбанку, отошел Росимуществу через пять месяцев после попадания российско-венесуэльского банка под санкции США. Ранее свой пакет государству передал ВТБ

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

Блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) отошел государству безвозмездно. Как пояснили в банке, все корпоративные процедуры по передаче актива завершены, сделка согласована с регуляторами. РБК направил запрос в Росимущество.

Еврофинанс Моснарбанк попал под санкции США в марте 2019 года, он был включен в список SDN. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело ограничения в отношении кредитной организации за материальную поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в частности за финансирование венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA. Американские чиновники также обвиняли «Еврофинанс» в поддержке запуска венесуэльской криптовалюты Petro.

Основным владельцем кредитной организации является венесуэльский Фонд национального развития Fonden (50% минус 2 акции). На момент введения санкций в капитале «Еврофинанса» также участвовали структуры Газпромбанка и ВТБ, прямо и косвенно им принадлежало по 25% акций. Источники РБК еще за несколько месяцев до этого говорили, что два госбанка планируют продать Еврофинанс Моснарбанк.

Спустя несколько дней после решения Минфина США президент ВТБ Андрей Костин заявил, что возглавляемый им банк передаст долю в «Еврофинансе» государству. ВТБ сократил свое присутствие в капитале подсанкционного банка в апреле 2019 года, безвозмездно передав Росимуществу 7,99% акций, которыми владел напрямую. Вскоре госбанк передал государству оставшийся пакет (17,02% акций), следует из отчетности группы по МСФО за второй квартал. ВТБ оценивал справедливую стоимость 25% акций Еврофинанс Моснарбанка в 2,9 млрд руб.