Мамут и «Траст» возобновили переговоры о погашении долгов бизнесмена

Банк «Траст» обсуждает урегулирование задолженности структур бизнесмена Александра Мамута, сумма которой превышает 20 млрд руб. Стороны пытались договориться еще несколько лет назад, но решать вопрос пришлось в судах

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Банк непрофильных активов «Траст», крупнейший кредитор структур бизнесмена Александра Мамута, ведет с ним переговоры о погашении долгов. Речь идет об урегулировании всего долга АО «Синема Парк», владеющей одноименной сетью кинотеатров, и АО «Вандеркинд», которая управляет сетью магазинов детских игрушек Hamleys в России (теперь под брендом «Винни»), сообщил РБК представитель «Траста».

«В данный момент мы ведем переговоры об урегулировании всего долга АО «Вандеркинд» и АО «Синема Парк» перед «Трастом». Детали переговоров не разглашаем», — сказал он.

Представитель кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd подтвердил РБК возврат сторон к обсуждению «урегулирования задолженности всей группы компаний», отказавшись раскрывать подробности.

«Урегулирование взаимоотношений группы с банком «Траст» необходимо для возобновления нормального функционирования компаний», — уточнил он.

Ранее стороны пытались договориться только о реструктуризации имеющихся кредитов, но безуспешно.

В «Трасте» не раскрыли актуальную сумму задолженности структур Мамута. На конец 2020 года долг оценивался в 23,5 млрд руб., из которых 19,8 млрд руб. приходилось на «Синема Парк», а 2,5 млрд руб. — на «Вандеркинд». Сумма также включала просроченные платежи по кредитам на 1,1 млрд руб., как изменился этот объем с тех пор — неизвестно.

Как Мамут стал должником «Траста» Весной 2017 года A&NN Investments Ltd купила киносеть «Синема Парк» у Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова. Тогда же Мамут закрыл сделку по приобретению второй крупнейшей в России киносети — «Формула кино» — у А1. Активы оценивались в $400–500 млн (22,8–28,5 млрд руб. по курсу ЦБ в день объявления сделки) и 9–10,2 млрд руб. соответственно. Для их покупки использовались в том числе кредиты от банка «Открытие». Тот в августе 2017 года попал под санацию и перешел под контроль Банка России. Долг структур Мамута был передан «Трасту» — этот банк тоже был в группе «Открытие», а затем перешел к ЦБ и стал специализироваться на работе с проблемными долгами. Глава «Траста» Александр Соколов весной 2020 года рассказывал в интервью РБК, что «в докризисное время погашение долга [структурами Мамута] шло очень хорошо», но в конце 2020-го он уже называл миллиардера «сложным клиентом». Трудности начались вместе с пандемией коронавируса: в марте 2020 года просрочку по кредитам допустил кинобизнес миллиардера, пояснял Соколов «Коммерсанту».

Как стороны перешли от переговоров к судебным тяжбам

Структуры Мамута и «Траст» не раз обсуждали реструктуризацию кредитов, писал РБК. В 2018 году они договорились снизить процентную ставку, в 2019-м бизнесмен попросил скорректировать ее еще раз, увеличить срок кредитов и изменить план погашения так, чтобы платежи в первую очередь направлялись на сокращение основного долга, а не процентов. Новая реструктуризация была согласована, но не исполнена, «потому что, когда началась пандемия, стало понятно, что ее формат надо менять», говорил РБК собеседник в A&NN.

Спор перешел в судебную плоскость в 2021 году, и с тех пор структуры Мамута и «Траст» подали массу встречных исков, следует из картотеки арбитражных дел. «Траст» также подавал иски к Мамуту как к поручителю по кредитам, писал РБК.

В январе 2021 года АО «Синема Парк» обратилось в суд для изменения условий кредитных договоров с «Трастом». Компания, объединяющая 77 кинотеатров по всей России (11,5% рынка), требовала продлить срок возврата кредитов и снизить процентную ставку. Истец указывал, что в период пандемии коронавируса кинотеатры сети не функционировали в связи с решением властей и выручка компании упала. Суд встал на сторону «Синема Парка» и продлил погашение до 31 декабря 2027 года. С тех пор дело пересматривалось, «Траст» обращался за апелляцией и кассацией. По состоянию на июнь 2023 года рассмотрение спора отложено.

В феврале 2021 года АО «Вандеркинд», управляющее сетью магазинов детских товаров Hamleys, тоже решило провести реструктуризацию долга через суд. Компания требовала отложить срок перечисления транша на 500 млн руб. и остатка долга по кредитной линии с конца 2020-го на конец 2022 года. Истец тоже ссылался на финансовые трудности, возникшие из-за пандемии. В июле 2021-го суд удовлетворил требования структуры Мамута об изменении договора. Это решение фактически заблокировало иски «Траста» к «Вандеркинду» о взыскании задолженности по этому кредиту на 2,4 млрд руб. — в них было отказано. Решение о реструктуризации кредита «Вандеркинду» устояло в апелляции и кассации, в ответ «Траст» в октябре 2022-го подал новый иск (рассмотрение этого дела постоянно откладывается), а в марте 2023-го — обратился с заявлением о пересмотре решения о реструктуризации «в связи с новыми обстоятельствами». До этого банк сообщал о намерении подать на банкротство «Вандеркинда».

Параллельно АО «Вандеркинд» снова обратилось в суд за отсрочкой выплат по кредиту уже до конца 2024 года. В феврале 2023-го суд первой инстанции частично удовлетворил иск компании, рассмотрение дела продолжается в апелляции.

О чем могут договориваться «Траст» и Мамут

Понятие «урегулирование долга» не является правовым, за этой формулировкой могут скрываться разные юридические решения, говорит адвокат Forward Legal Евгений Зубков.

Это может быть реструктуризация задолженности, погашение долга третьим лицом или перевод долга на него, заключение мирового соглашения, прекращение обязательств зачетом или отступными, приводит примеры юрист.

«Структуры Мамута действительно ранее добились успехов в суде в части продления сроков возврата кредитов. Однако что касается, например, решения в отношении АО «Вандеркинд», то оно в законную силу не вступило, и в таких условиях ведение переговоров не лишено смысла», — замечает Зубков.

Обычно «урегулирование всего долга», если это не изменение дат выплат по траншам, означает погашение части долга, говорит руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Better Chance Станислав Добшевич.

«Скорее всего, структуры Мамута могут получить существенный дисконт, поэтому им такой подход интереснее реструктуризации с изменением дат выплат. Банк в свою очередь может снять с себя риски, связанные с проблемным активом», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что урегулирование долга даже с дисконтом снимет какие-либо риски непосредственно с миллиардера как с контролирующего лица и может «защитить от преследования за рубежом».

Полностью исключать риск субсидиарной ответственности для Мамута нельзя, считает Зубков. Если у компаний бизнесмена есть другие кредиторы, то на них урегулирование вопросов по задолженности перед «Трастом» не распространится, предупреждает он.