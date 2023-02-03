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«Траст» решил обратиться в суд для банкротства управляющего Hamley’s

Сеть магазинов игрушек Hamley’s могут признать банкротом в России
Тяжба «Траста» со структурами миллиардера Александра Мамута продолжается, теперь банк намерен обратиться в суд и добиться признания несостоятельной компании, которая управляет брендом магазинов детских игрушек Hamley’s в России
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк «Траст» сообщил, что намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом акционерного общества «Вандеркинд», управляющего сетью магазинов детских игрушек Hamley’s в России. Сообщение об этом размещено на портале «Федресурс», первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

«Вандеркинд» относится к структурам миллиардера Александра Мамута. Конфликт между «Трастом» и структурами бизнесмена тянется не первый год. Еще в 2021 году «Траст» подал иск к компании «Вандеркинд» на 498 млн руб. из-за просрочки по основному долгу на сумму 500 млн руб., образовавшейся после 31 декабря 2020 года. До этого, в январе того же года, «Траст» подал иск к бизнесмену на 1 млрд руб., как к поручителю по кредитам киносети «Синема парк». Представитель банка сообщал РБК, что на тот момент задолженность структур Мамута пред «Трастом» достигала 23,5 млрд руб.

РБК направил запрос в группу компаний Ideas4Retail, владеющей АО «Вандеркинд».

Hamley’s — международная сеть, торгующая детскими игрушками, первый магазин которой был открыт еще в 1760 году в Лондоне. Это старейший магазин игрушек в мире. Сейчас она принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани и насчитывает 155 магазинов по всему миру, работающих по принципу франчайзинга. В России под брендом Hamley’s сейчас остались только два магазина — в Москве и Сочи. Прочие магазины в начале 2023 года были переименованы в «Винни». Ассортимент в магазинах не поменялся. Однако сеть планирует обновить концепт магазинов. В частности, речь идет о поиске поставщиков на рынках Турции, Узбекистана и Китая. 

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Любовь Порываева
«Траст» Александр Мамут
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Магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»
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