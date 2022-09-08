Мамут покинул пост главы совета директоров крупнейшей в России киносети

Мамут с 2017 года является основным владельцем «Синема Парка» и «Формулы кино». В состав объединенной киносети входит 76 кинотеатров в 30 городах России

Александр Мамут (Фото: Андрей Гордеев / ТАСС)

Александр Мамут покинул пост председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема Парка» и вышел из его состава. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин.

«Место пока вакантное, будем определять как состав совета директоров, так и его председателя», — заявил он.

Ранее о решении Мамута сложить с себя полномочия и выйти из совета директоров киносети «Синема Парк» и «Формула кино» в своем Telegram рассказала обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Александр Мамут занимает 41-е место в списке Forbes. Его состояние оценивается в $2,1 млрд. С 2018 года бизнесмен находится под санкциями США. Мамут стал владельцем киносети «Синема Парк» в марте 2017 года, купив ее у сына сенатора Сулеймана Керимова. В том же году бизнесмен купил сеть «Формула кино» у Михаила Фридмана и его партнеров. В состав объединенной киносети входит 76 кинотеатров в 30 городах России.

После начала российской спецоперации на Украине западные студии (Universal, Disney, Warner Bros., Sony и Paramount) объявили об отмене кинопремьер в России, а позже приняли решение об уходе с российского рынка.

Спустя несколько месяцев объем российского кинопроката достиг минимальных с 2015 года значений. В июне—июле кинотеатры по всей стране, по информации Фонда кино, посещали от 800 тыс. до максимум 1 млн человек в неделю. Хуже результаты были только во время локдауна, когда кинотеатры не работали.

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В августе Васясин в интервью РБК оценивал спасение кинотеатров в 6–10 млрд руб. в год. «По разным оценкам, 6–10 млрд на год. Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 млрд, то чуть больше», — ответил он на вопрос, сколько денег нужно кинотеатрам, чтобы не обанкротиться.