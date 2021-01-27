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«Траст» раскрыл детали переговоров о долгах Мамута на ₽23,5 млрд

«Траст», которому Александр Мамут должен ₽23,5 млрд, готов реструктурировать кредиты и не хочет банкротить кинобизнес миллиардера, утверждают в банке. Компании Мамута в эти перспективы не верят и намерены решать конфликт в суде
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Банк непрофильных активов «Траст» предложил миллиардеру Александру Мамуту погасить просрочку по кредиту на 0,5 млрд руб., допущенную одной из его структур, и начать переговоры о новой реструктуризации долга Объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Об этом РБК сообщил представитель банка.

Полная сумма долга структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд руб. Из него основная часть приходится на кинобизнес — 19,82 млрд руб. на конец декабря, сказал РБК представитель банка, сумма просрочки кинобизнеса по процентным платежам — 1,1 млрд руб. Заемщиками «Траста» являются еще две компании миллиардера: «Медхолдинг» и «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamley's). Их задолженность составляет $4,5 млн и 2,5 млрд руб. соответственно. 500 млн руб. (платеж надо было осуществить до 31 декабря 2020 года) из долга «Вандеркинда» также просрочены, «Траст» уже направил досудебную претензию компании и планирует подачу нового иска к Мамуту.

В начале января «Траст» уже подал иск к Мамуту на 1 млрд руб. и списал часть выручки со счетов Объединенной киносети. Лишение компании средств может привести к ее неминуемому банкротству, расценили в Ассоциации владельцев кинотеатров. Глава ассоциации обратился с письмом к руководителю администрации президента Антону Вайно, где выразил мнение, что «Траст» фактически «добивает» представителей частного сектора экономики — кинобизнес, который и так пострадал от пандемии».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2021 году «Траст» пошел на списание выручки из-за того, что с бизнесменом не удалось договориться, утверждает представитель банка: он предлагал Мамуту «закрыть просрочки и увеличить обеспечение, чтобы начать обсуждать новую реструктуризацию». В ответ на списание средств «Траст» получил четыре иска от «Синема Парка» и кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd. Источник в A&NN, напротив, говорит, что «Траст» не предложил компаниям «выполнимых условий». По его словам, «киносети пострадали от коронавируса и сохранение индустрии соответствует интересам тысяч людей, которые в ней работают», а иски «подаются в связи с форс-мажорным обстоятельством, то есть пандемией».

РБК разбирался, как шли переговоры миллиардера с его крупнейшим кредитором и к чему они привели.

Как Мамут оказался должен «Трасту»

A&NN купила киносеть «Синема Парк» в апреле 2017 года у Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова. Сумму сделки стороны не раскрывали, на тот момент эксперты оценивали киносеть в $400–500 млн (22,8–28,5 млрд руб. по курсу ЦБ в день объявления сделки). Тогда же структуры Мамута закрыли сделку по приобретению второй крупнейшей в России киносети — «Формула кино» — у А1. Ее сумма также не раскрывалась, источник РБК оценивал компанию на тот момент в 9–10,2 млрд руб., исходя из оценки в 7,5–8,5 EBITDA.

Для сделок использовался в том числе кредит от банка «Открытие». В августе 2017 года ЦБ забрал «Открытие» на санацию, а долг миллиардера перешел к «Трасту» — банк, принадлежавший до этого «Открытию», тоже перешел к ЦБ и стал специализироваться на работе с проблемными долгами.

Глава «Траста» Александр Соколов весной 2020 года рассказывал в интервью РБК, что «в докризисное время погашение долга [структурами Мамута] шло очень хорошо», но в конце 2020 года он уже называл миллиардера «сложным клиентом». Трудности начались вместе с пандемией коронавируса: в марте 2020 года просрочку по кредитам допустил кинобизнес миллиардера, говорил Соколов «Коммерсанту».

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Когда возникли проблемы у кинотеатров

«Траст» не хочет банкротить кинобизнес, поскольку «осознает его социальную значимость», заявляет представитель банка, но проблемы связывает не только с пандемией: «Кинобизнес был приобретен дорого и управляется не оптимальным способом. После приобретения «Формулы кино» соотношение долга и EBITDA по Объединенной киносети превысило шесть к одному, с 2018 года бизнес начал работать на погашение процентов без возможности погасить основной долг».

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Александр Соколов

Собеседник РБК, близкий к киносети, также говорит, что ее проблемы возникли еще до пандемии — в 2018 году, когда EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, амортизационных платежей и т.д.) объединенного бизнеса сократилась до 1,9 млрд руб. против 2,7 млрд руб. годом ранее. По словам источника, для комфортной работы, выплаты процентов и дивидендов компании нужна доналоговая прибыль на уровне 2,5 млрд руб. Впрочем, в 2019 году показатель вновь превысил 2 млрд руб.

Сейчас Объединенная киносеть, в которую вошли «Синема Парк» и «Формула кино», владеет 641 кинозалом в 77 кинотеатрах по России, что делает ее крупнейшим игроком на рынке с долей 11,5%. Выручка сети в 2019 году составила 13,96 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился РБК. Из этой суммы 9,5 млрд руб. принес кинопоказ, 3 млрд руб. — кинобары, 974 млн руб. — размещение рекламы. Данные о выручке Объединенной сети от кинопоказа подтверждаются отчетом Фонда кино: на киносеть Мамута в 2019 году приходилось около 17% совокупных сборов кинотеатров (всего — 55,5 млрд руб.).

Списание средств со счетов киносети не связано с ее деятельностью, сказал РБК источник, близкий к ней. Миллиардер и «Траст» фактически достигли договоренности в 2020 году по реструктуризации долга, Мамуту нужно было выплатить 0,5 млрд руб., добавил он: «вроде бы уже ударили по рукам», но, так как выплаты не последовало, банк списал эти деньги из выручки киносети.

Как «Траст» и Мамут пытались договориться

Как объяснил РБК представитель «Траста», еще в 2018 году банк и Мамут утвердили реструктуризацию кредитов по модели, которая была предложена самим заемщиком. «Ставка по кредитам сократилась, и в результате общая экономия для должника составила 5,3 млрд руб. Однако уже в апреле 2019 года в банк была предоставлена новая модель по кинобизнесу, в которой ранее обозначенная ставка 7,5% уже никак не могла обслуживаться и была скорректирована должником до 3% годовых как единственно возможный вариант», — сказал представитель банка.

Новая реструктуризация предполагала увеличение срока кредитов, снижение процентной ставки и перенос всех начисляемых процентов на конец срока действия кредитных соглашений. А все погашения банк согласился направлять на сокращение основного долга, а не процентов, перечисляют в «Трасте». Общая экономия для должника могла составить 3,3 млрд руб. От Мамута банк требовал предоставить поручительство по английскому праву, однако он не стал давать такое поручительство и подписывать соглашение о реструктуризации.

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Александр Мамут

Новая реструктуризация была согласована в 2019 году, но не была исполнена, «потому что, когда началась пандемия, стало понятно, что ее формат надо менять», сказал РБК собеседник в A&NN. По его словам, часть 2020 года киносеть обслуживала кредит, даже когда приостановила работу из-за коронавируса (при этом она продолжала платить зарплаты и оплачивать аренду, пусть и с дисконтом). С «Трастом» обсуждалась реструктуризация, говорит он: «Мы не имели возможности исполнять обязательства, и было понимание, что мы их и не должны исполнять в таких условиях (речь о карантинных ограничениях. — РБК). Кроме того, действовал мораторий на банкротство». «Как в любом банке, такие процессы длятся долго, и, когда после Нового года на счетах компании появилась существенная сумма денег, она была списана».

Что предшествовало судебным искам

В 2019–2021 годах кредиты структур Мамута погашались через просрочку, указывает представитель «Траста». Так, долг компании Vitalbond в размере $10 млн был просрочен в августе 2020 года и погашен в следующем месяце после требования «Траста» и предупреждения об обращении в суд, говорит он. В 2020 году в просрочку вышла и компания «Медхолдинг» — по этому кредиту миллиардер выплатил «Трасту» $10 млн в январе 2021 года.

Но после требования погасить задолженность по «Вандеркинду» на 500 млн руб. (находится в просрочке с 31 декабря) Мамут прислал в банк «претензию с угрозами обратиться в суд для утверждения реструктуризации кинобизнеса на десять лет под 1% со всеми платежами в конце срока действия кредита», рассказал представитель «Траста». «После этого банк списал часть средств со счетов киносети (100 млн руб.) и вновь потребовал погашения просрочки в размере 500 млн руб. по «Вандеркинду». Не получив ее, списал еще часть средств, оставив порядка 200 млн руб. на налоги, зарплату и определенные расходы», — заявляет он. По его словам, безакцептное списание средств со счетов киносети — это инструмент банка, которым он мог воспользоваться с марта. Параллельно к Мамуту как поручителю был подан иск на 1 млрд руб.

Сейчас «Траст» предлагает компаниям Мамута погасить просрочку по «Вандеркинду» и сесть за стол переговоров по поводу кинобизнеса. На реструктуризацию «Траст» готов пойти при достаточном обеспечении, указывает представитель банка. Источник в A&NN говорит, что «в кредитах и так есть достаточные поручительства бенефициара, ведь иск подан к нему».

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Александр Мамут

Досудебная претензия Мамута в итоге реализовалась: 25 января в картотеке арбитражных дел появились три иска «Синема Парка» и иск A&NN к «Трасту» (они пока не приняты судом и их содержание официально не раскрывалось). Telegram-канал «Арбитр» опубликовал часть искового заявления, в котором указано, что истец требует изменения условий кредитного договора, в частности просит продлить кредиты до 2027 года. Суть претензий подтвердил РБК собеседник в компании Мамута. Четыре иска, по его словам, поданы в связи с тем, что заем технически разделен на четыре кредитные линии.

«Мы не собираемся быть недобросовестными заемщиками, мы попросили суд сделать график погашения таким, чтобы его осилил бизнес», — утверждает источник в A&NN. «Траст» же, по его словам, списал всю новогоднюю выручку, что поставило компанию «на грань банкротства».

По словам партнера «А2 Адвокаты» Михаила Александрова, может быть несколько поводов для подачи такого искового заявления. «Вопрос в том, на каком основании заемщик требует изменения договора. Возможно, кредитор и заемщик подписали соглашение о реструктуризации и начали его выполнение. Затем банк мог посчитать, что клиент нарушил соглашение, и решил из него выйти. Заемщик, наоборот, не считает, что что-то нарушил, и требует от суда обязать банк реструктурировать долг», — рассуждает юрист. В другом случае заемщик может ссылаться на существенные изменения обстоятельств, например пандемию, продолжает Александров: «Насколько такая логика устоит в суде — вопрос, но подать иск никто не запрещает».

«Если жизнь вернется на нормальные рельсы, если студии опять начнут давать большое кино и не будет переносов релизов, то компания способна генерировать нормальную EBITDA на уровне 2017 года», — оценивает источник РБК, близкий к киносети. «При такой прибыли такой долг легко рефинансируется, обслуживается», — оптимистичен он. Собеседник в A&NN отмечает, что остальные кредиты структур Мамута практически погашены, 90% долгов приходится именно на кинобизнес. Пока киносети помогает государство: в конце декабря Фонд кино принял решение выделить АО «Синема Парк» 319,8 млн руб. как организации, «пострадавшей от негативных экономических последствий пандемии».

РБК направил запросы представителям A&NN Investments Ltd и Объединенной киносети.

Авторы
Павел Казарновский, Елизавета Ефимович
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