Российские киносети понесли миллиардные убытки из-за ухода Голливуда

Уход западных кинокомпаний привел к падению выручки крупнейших киносетей в два раза по итогам 2022 года. Несмотря на то что прогнозы участников рынка на 2023 год оптимистичны, отрасль все еще просит от властей адресной поддержки

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом. Такая динамика видна на примере доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка, которую изучил РБК.

Так, основное юрлицо крупнейшей объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» — АО «Синема парк», управляющее 65 кинотеатрами, — в 2022 году потеряло 43,2% выручки — она снизилась до 4,6 млрд руб. Это сопоставимо с результатом 2020 года (4,3 млрд руб.), когда из-за мер по борьбе с пандемией кинотеатры попросту не работали несколько месяцев, а позже были открыты с ограничениями по количеству зрителей. Чистый убыток АО «Синема парк» в 2022-м составил 1,8 млрд руб. против 861,8 млн чистой прибыли в 2021-м. Для сравнения: убыток в пандемийном 2020-м был больше — он достигал 7,8 млрд руб.

У объединенной киносети есть еще одно юрлицо — ООО «РСМ», — которое управляет 12 кинотеатрами в Москве, Подмосковье, Петербурге и регионах. Его выручка сократилась на 47,3%, до 1,1 млрд руб. Чистый убыток по году составил 482,4 млн руб. против прибыли 37 млн руб. в 2021-м.

Выручка сети КАРО (юрлицо, управляющее большинством кинотеатров, — ООО «КАРО Фильм Менеджмент») сократилась на 41,8%, до 2,2 млрд руб., чистый убыток составил 1,3 млрд руб. против 9,4 млн руб. годом ранее.

Управляющее сетью «Киномакс» одноименное юрлицо снизило выручку на 46,6%, примерно до 2 млрд руб. Убыток — почти 1 млрд руб. против прибыли 193,4 млн руб. в 2021-м.

О сопоставимом падении выручки — минус 44,2% год к году — отчиталась и компания, управляющая сетью «Синема Стар»: выручка составила 491,5 млн руб. при убытке 40 млн руб. (против выручки 880,8 млн руб. и прибыли 9,3 млн руб. годом ранее).

Представитель сети КАРО от комментариев по результатам 2022 года и перспективам 2023-го отказался, в пресс-службах «Киномакса» и «Синема Стар» не ответили на запросы РБК.

На чем зарабатывают киносети Основной источник доходов киносетей — показ фильмов. Например, у АО «Синема парк» и ООО «РСМ» кинопоказ принес почти 68–69% выручки (3,2 млрд руб. и 729,2 млн руб. соответственно), следует из пояснения к финансовым отчетам. Кроме этого вклад в выручку вносят продажи попкорна, газировки и другой продукции кинобаров («Синема парк» на этом заработала 23% выручки, или 1 млрд руб. «РСМ» — почти 26%, или 275,5 млн руб.), а также услуги по размещению рекламы, сдача свободных помещений в субаренду и иные виды деятельности.

Что происходило с кинотеатрами в 2022 году

После начала специальной военной операции России на Украине крупнейшие американские киностудии отказались выпускать свои новинки в российский прокат. В 2021 году из 40,7 млрд руб. кассовых сборов почти 75% были обеспечены именно зарубежными картинами. По итогам 2022-го доля иностранных фильмов в кассовых сборах упала до 47,9%, а весь рынок кинопроката по кассовым сборам снизился на 41,9% и составил 23,7 млрд руб. Ситуация сказалась и на сборах отечественных фильмов: среди вышедших в широкий прокат картин, получивших субсидию Фонда кино, коммерчески успешным стал лишь один — «Молодой человек» Александра Фомина. На фоне кризиса, как сообщали источники «Ведомостей», российские киносети даже перестали платить Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы.

Участники рынка — как сами кинотеатры, так и производители кино — на протяжении прошлого года неоднократно обращались к властям с просьбой выделить субсидии на поддержку отрасли. Кинотеатры смогут пережить переходный период только при помощи государства, заявлял председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов на рабочей встрече в Госдуме. Однако Минфин отказался выделять запрошенные индустрией 6,5 млрд руб., а министр культуры Ольга Любимова заявила, что власти не могут «просто так, ни за что вкладывать деньги в кино», чтобы компенсировать уход западных студий. Определенную поддержку кинотеатрам удалось получить лишь на региональном уровне. Так, власти Москвы выделили киносетям прямые выплаты из городского бюджета на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование прав на отечественные фильмы и гранты на рекламу российских картин.

Прокат начал стабилизироваться лишь в конце 2022 года: количество посетителей за прокатную неделю с 27 октября по 2 ноября достигло 2,1 млн зрителей, что соответствовало последней неделе марта, когда в кинотеатрах еще полноценно шли голливудские картины. На первой неделе 2023 года посещаемость кинотеатров установила рекорд за все время наблюдений, что было обеспечено успехом лишь одной картины — «Чебурашки», который по итогам первых десяти дней проката стал самым кассовым российским фильмом, а всего суммарно собрал больше 7 млрд руб.

Чего ожидает кинорынок от 2023 года

Прошедший год для кинопроката был «катастрофическим», утверждает глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин. По его ожиданиям, 2023 год будет для индустрии чуть лучше, а оборот рынка составит около 30 млрд руб. (против 23 млрд в 2022-м). «Однако даже этого недостаточно, чтобы строить иллюзорные планы и рисовать воздушные замки, — сетует Васясин. — Чтобы индустрия была самодостаточной, ее оборот должен составлять 35–40 млрд руб., чтобы окупать все издержки, рассчитываться с банками и так далее».

Текущий диалог с властями по мерам поддержки индустрии Васясин называет «популизмом», объясняя свою позицию тем, что, несмотря на публичные высказывания отдельных чиновников, никаких конкретных решений, имеющих законную силу, так и не было принято. «На данный момент не решен ни вопрос принудительного лицензирования, ни вопрос субсидий, для того чтобы дожить до 2024–2025 годов, когда российские продюсеры отснимут свои фильмы», — утверждает глава объединенной киносети.

Почему власти против принудительного лицензирования кино Впервые вопрос о принудительном лицензировании западного контента — в том числе фильмов — был поднят в августе 2022 года депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым. Тогда он внес законопроект, который предполагал наделить суд полномочиями принимать решение о выдаче лицензии на контент без согласия правообладателя. Инициатива встретила негативный отклик большей части представителей отрасли, особенно онлайн-кинотеатров, и до чтений так и не дошла. Вновь к этой теме законодатели вернулись в январе 2023 года: депутат Антон Горелкин заявил, что в Госдуме обсуждается законопроект, «который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино». Однако в том же месяце на совещании в Совете Федерации по поддержке кинотеатрального бизнеса инициативу раскритиковали профильные министерства. Минкультуры посчитало, что такая мера позволит кинотеатрам получать лишь несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения». А в Минцифры заявили, что принудительное лицензирование западного кино «демотивирует как инвесторов, которые вкладывают в производство отечественных проектов, так и сами площадки, которые должны продвигать российский контент».

Перспективы кинотеатров на 2023 год «туманны», считает ведущий эксперт агентства InterMedia Павел Соломатин. «Если раньше мы могли наблюдать в месяц по три-четыре хорошо работающих фильма из разных сегментов — как блокбастеров, так и «средних» картин, то сейчас за четыре месяца мы увидели только три сильных фильма — «Чебурашка», «Джон Уик 4» и «Вызов», — объясняет он. По словам Соломатина, на рынке «все больше разговоров о запусках новых проектов» — потенциально сильных и кассовых. «Но выйдут они не скоро, поэтому самое главное — чтобы кинотеатры к их премьерам не закрылись, а зрители не отучились смотреть кино легально», — добавляет собеседник РБК.