ЦБ сообщил о сокращении связей российских банков с иностранными

Корреспондентские связи российских банков с иностранными в «токсичных» валютах продолжают сокращаться, сообщил ЦБ. Трудности возникают и с «дружественными» валютами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024-го количество корреспондентских связей в «токсичных» валютах с банками-нерезидентами продолжило сокращаться, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ.

«По данным на 1 апреля 2024 года, значение индекса сети корреспондентских отношений с нерезидентами в «токсичных» валютах снизилось по сравнению с 1 октября 2023 года на 17%, а по сравнению с началом 2022 года — на 55%», — приводит данные ЦБ.

Одновременно с этим возникли трудности и с установлением связей в валютах дружественных стран, следует из обзора. «Наблюдавшаяся с 2022 года положительная динамика корреспондентских отношений в валютах дружественных стран замедлилась в связи с санкциями, принятыми США в декабре 2023 года и осложнившими взаимодействие российских банков с кредитными организациями ряда дружественных стран», — констатирует ЦБ.

Корреспондентские счета в иностранных валютах необходимы российским участниками финансового рынка для проведения различных валютных операций, в том числе переводов за рубеж и расчетов за экспорт и импорт. В последних операциях валюта все еще играет существенную роль. По данным за март, доля операций в рублях в экспортной выручке составила 43,9%, а в расчетах за импорт — 40,8%, указывал ЦБ в апрельском обзоре рисков финансовых рынков.

В начале 2024 года стало известно, что ситуация с внешнеторговыми расчетами ухудшилась, так как иностранные банки из дружественных стран ужесточили требования к российским лицам. Как минимум три крупнейших банка Китая — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов, а банк Chouzhou Commercial, один из ключевых для российских импортеров, приостановил операции таким клиентам, писали «Ведомости». Также возникали трудности с проведением платежей через турецкие банки, сообщал «Коммерсантъ». В обоих случаях эксперты связывали действия иностранных банков с принятием США указа о вторичных санкциях.

Кроме того, о сложностях с расчетами заявлял и российский бизнес. Позиция России по ситуации с расчетами через зарубежные банки дружественных стран может быть более активной, заявлял председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Он также предложил создать единый консолидированный центр расчетов при поддержке государства.

О том, что ситуация с платежами ухудшилась, говорила и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что регулятор ведет переговоры с бизнесом и прорабатывает различные варианты решений проблемы с платежами, в том числе с помощью альтернативных способов. Одновременно ЦБ рекомендовал бизнесу не раскрывать своих иностранных партнеров и механизмы проведения платежей, писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора.

В качестве возможного варианта ЦБ допускает использование криптовалют для проведения внешних расчетов, но в виде эксперимента и для ограниченного круга компаний. Законопроект о внешних расчетах в криптовалюте был внесен в Госдуму еще в апреле 2023 года, но пока документ не прошел и первое чтение. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснял, что принятие документа сдерживает позиция одного ведомства, которое он не стал называть, объяснив это «тактическими соображениями». При этом и ЦБ, и Минфин, и Минэкономразвития, и другие министерства «в принципе согласны» с тем, что законопроект надо принять быстрее, отмечал Аксаков.