Аналитики ЦБ оценили влияние проблем с платежами на рубль

Сохранение проблем с платежами за импорт может оказать поддержку российской валюте, оценивают эксперты ЦБ. Но ситуация не будет складываться по тому же сценарию, что в 2022 году, когда доллар падал почти до 50 руб.

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Сохранение проблем с платежами за поставки в Россию может положительно повлиять на рубль, отмечают аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в обзоре «О чем говорят тренды».

«В случае если решение проблемы с платежами за импорт затянется, внешнеторговое сальдо может сохраняться повышенным более продолжительное время. Это поддержит рубль. Похожие процессы уже происходили во втором квартале 2022 года (тогда российская валюта резко укрепилась на фоне падения импорта, доллар падал почти до 50 руб. — РБК). Усложнение логистики поставок импортных товаров и платежей за них, вероятно, приведет к удорожанию импорта в валютном выражении. В этом ситуация будет отличаться от ситуации 2022 года, когда происходило активное переключение с европейских товаров на азиатские, валютная цена единицы которых была ниже, чем европейских», — пишут эксперты ЦБ. В то же время эффект на ВВП окажется незначительным, поскольку «пониженный импорт и повышенный чистый экспорт будут компенсироваться снижением запасов».

Если же проблема с платежами за импорт решится оперативно, как это бывало и раньше, «то импорт быстро восстановится, причем, вероятно, «с перелетом» для компенсации недоввезенных ранее объемов, ведь спрос на импорт как минимум сохранился», отмечают в ЦБ. Внешнеторговое сальдо сузится, чистый экспорт сократится, «но на ВВП это вряд ли повлияет».

«В период восстановления импорт, помимо удовлетворения внутреннего спроса, будет пополнять сократившиеся запасы импортных материалов и комплектующих. Тем самым в составе ВВП увеличится категория «запасы материальных и технических средств», а общий эффект на ВВП окажется близким к нулю», — указывают авторы обзора.

Банки дружественных стран стали значительно чаще отказывать в платежах российскому бизнесу с начала года, после того как в декабре Минфин США получил полномочия вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц или за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России. После этого в проведении расчетов отечественному бизнесу неоднократно отказывали банки из Китая, Турции, Казахстана и т.д. Значение индекса сети корреспондентских отношений с нерезидентами в «токсичных» валютах на 1 апреля снизилось по сравнению с 1 октября 2023 года на 17%, а по сравнению с началом 2022 года — на 55%, оценивал ЦБ.

Насколько значима эта проблема для курса

«Оценить влияние именно этого фактора сложно, потому что мы не знаем, сколько действительно импорта сейчас не приходит или приходит позже. Мнения по этому вопросу очень разнятся в диапазоне от «нет никаких проблем [с расчетами]» до «все ужасно», — говорит главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец. Но в целом эти задержки влияют скорее на стоимость и дополнительные издержки, чем на наличие или отсутствие импорта в целом, отмечает она. К тому же сезонно сглаженный импорт стабилен уже шесть-семь месяцев.

«С другой стороны, мы видели, как могут работать ограничения на импорт, это было в 2022 году — это было в гораздо большем объеме. Таким образом, нельзя исключать, что этот фактор поддержки рубля все же есть, но выделить степень его влияния прямо сейчас сложно, это будет понятно со временем», — резюмирует Донец.

Сложности по расчетам за импорт предполагают, что «импорт становится менее значительным, так как некоторые покупатели не готовы долго ждать поставок, откладывают закупки», соглашается с ЦБ руководитель аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Но даже у Банка России нет четкого вывода о том, с чем связан низкий импорт, указывает он: с тем, что в российской экономике часть производств его заместили, или с сокращением поставок из-за высокой ключевой ставки.

Ситуация с рублем в первую очередь определяется другими факторами, обращает внимание управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

«Во-первых, это налоговый период. Второй фактор — это размещение квазидолларовых облигаций. Он локальный, но все же воздействует на рынок. Размещают такие бумаги в рублях, а инвесторы, которые выбирают такие инструменты, как правило, находятся в валюте, и поэтому это может приводить к продаже валюты на рынке с их стороны для покупки квазидолларовых бумаг», — объясняет он. Влияние сложности расчетов за импорт на курс, безусловно, есть, но это скорее среднесрочный фактор влияния, оценить который пока нельзя. При этом сейчас рубль немного переоценен за счет экспортного фактора и фактора налогов, считает Сусин.

«За счет того, что выручка за экспорт у нас тоже приходит с некоторой задержкой, с лагами, соответственно, сейчас приходит выручка, которая определялась достаточно высокими ценами на нефть. Восстановление расчетов за импорт может оказать влияние на рубль, я полагаю, но скорее в пределах текущих диапазонов, какого-то сильного давления я бы не ожидал. Скорее большую роль для курса будет играть сезонный, летний спрос, который так или иначе у нас присутствует», — подчеркивает аналитик.