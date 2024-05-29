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Финансы ,  
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Райффайзенбанк прекратит открывать накопительные счета и вклады

В июне банк перестанет открывать накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой» и вклады «Фиксированный» и «Классический». На сайте не назван ни один счет или вклад, который останется доступным

Райффайзенбанк со следующего месяца прекратит открывать новые накопительные счета по трем тарифам из-за снижения спроса на них, сообщили в финансовой организации.

«С 1 июня 2024 года Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно. Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта», — сказано в сообщении.

«К подписке» позволял получать доход до 9% годовых при подключении подписки; «На ежедневный остаток» — 6% на сумму до 150 тыс. руб. Счет «Ключевой» не значится в списке предлагаемых банком накопительных.

Кроме двух названных ранее счетов, остается еще вклад «Фиксированный» (2% годовых) — такой можно открыть до 3 июня. Помимо него, будет недоступно открытие вклада «Классический». Все действующие вклады пролонгироваться не будут, их действие истечет по сроку договору. Исходя из этого, с 3 июня банк не будет открывать частным клиентам ни накопительные счета, ни вклады.

Райффайзенбанк начнет взимать комиссию со счетов
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

В начале мая глава группы Йоханн Штробль Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что в третьем квартале 2024 года австрийская компания начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России. Представитель RBI сказал РБК, что российский Райффайзенбанк «не выдает новые кредиты с 2022 года», а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля «дочки».

RBI объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария «выхода» — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава RBI. Ни один из них пока не был реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей.

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