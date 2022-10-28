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«Уралсиб» купил розничный портфель уходящего из России Ситибанка

«Уралсиб» приобрел портфель потребительских кредитов и право перевести к себе держателей кредиток Ситибанка, узнал РБК. До начала кризиса эти активы превышали 48 млрд руб.
Citigroup C $45,55 +0,66% Купить
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Банк «Уралсиб» 28 октября заключил договор о покупке портфеля потребительских кредитов Ситибанка, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

По словам одного из источников, речь идет о переуступке прав на такие ссуды, кроме того, «Уралсиб» получит возможность рефинансировать кредитные карты Ситибанка, если их держатели согласятся на эту операцию. Потребкредиты планируется передать на баланс покупателя до конца этого года, а кредитные карты — в течение первой половины следующего, добавил собеседник РБК.

После выхода материала факт сделки подтвердил сам «Уралсиб». «Приобретаемый портфель обладает кредитным качеством, значительно превышающим среднерыночное, и дает возможность существенного увеличения клиентской базы банка «Уралсиб» в Москве и Санкт-Петербурге. Сделка также будет способствовать значительному увеличению портфеля потребительских кредитов и кредитных карт и росту доходности активов банка», — говорится в сообщении банка. В «Уралсибе» подчеркивают, что приобретение портфеля «происходит на фоне активного развития собственного розничного бизнеса» банка: «Так, за первые девять месяцев 2022 года число активных клиентов банка «Уралсиб» в розничном сегменте уже выросло на 8%, что связано с совершенствованием продуктовой линейки, активным продвижением услуг банка и оптимизацией процессов продаж и обслуживания».

Информацию о продаже после выхода материала подтвердил и Ситибанк. «Эти сделки являются частью плана Citi о сокращении своих операций и присутствия в России, — говорится в сообщении Citigroup, контролирующей банк. — Сделки не предусматривают перевод сотрудников или передачу отделений Ситибанка».

В конце августа Citigroup сообщила о намерении свернуть деятельность в России: прекратить обслуживание корпоративных клиентов и, возможно, продать некоторые кредитные портфели в рознице. «Уралсиб» уже тогда интересовался покупкой розничных активов Citi в России, писал РБК.

В октябре группа подтвердила планы, уточнив, что перестанет оказывать почти все услуги компаниям к апрелю 2023 года. Представитель Ситибанка тогда подчеркивал, что заявления Citi не касаются розничных клиентов. Тем не менее российская «дочка» уже уведомила держателей кредитных и дебетовых карт, что с 1 декабря им станут недоступны скидки и кешбэк по программе лояльности Simpleshopping в связи «с решением банка свернуть розничный бизнес в России».

Как Citigroup пытается покинуть российский рынок

Идею закрыть розничный бизнес в России Citigroup озвучила еще в апреле 2021 года, это входило в планы конгломерата по сокращению присутствия в 13 регионах. Американский банк собирался продать часть бизнеса, а не только портфель кредитов: розничные активы, пассивы и имущество в виде сети отделений планировалось выделить в отдельную организацию «Ситибанк Специальный», писал «Коммерсантъ». После анонса к Citi выстроилась очередь покупателей — активом интересовались около семи игроков, говорил источник РБК на финансовом рынке. Среди них — Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ, МТС Банк и банк «Хоум Кредит». Собеседники РБК на финансовом рынке отмечали, что большинство потенциальных покупателей в итоге отказывались от сделки из-за ее сложной структуры.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, после чего многие иностранные банки с российскими «дочками» объявили о намерениях свернуть этот бизнес или продать активы. Citigroup в марте сообщила, что «расширит масштабы выхода» из России.

Летом в правительстве началась дискуссия о том, чтобы запретить иностранным банкам продажу дочерних структур в России: замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что профильная подкомиссия прекратит давать разрешение на такие сделки (с марта 2022-го они должны проходить процедуру согласования), а в начале августа вышел указ, который до конца года вводит прямой запрет на продажу без специального разрешения президента. Список «дочек» иностранных банков, попадающих под действие указа, был опубликован 26 октября. Ситибанк там упоминается.

Продажа только кредитного портфеля не противоречит указу президента, пояснял партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Запрет касается только перераспределения акционерного капитала — акций или долей, а сделки цессии (переуступки прав требований по кредитам) не запрещены.

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Что достанется покупателю

По данным Banki.ru, Ситибанк занимает 19-е место в России по активам (717,2 млрд руб. на 1 февраля). По состоянию на апрель 2021 года он обслуживал около 500 тыс. клиентов-физлиц, сообщал представитель банка.

Citi работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса запустил в 2002 году. К 2005-му Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). К началу февраля 2022 года он откатился на 40-е место с розничными активами в 48,1 млрд руб. Из них 27,4 млрд руб. приходилось на потребкредиты, а 20,7 млрд — на кредитные карты. Ипотеку и автокредиты банк не выдает.

Как кризис повлиял на объем и качество портфеля Ситибанка, не известно — российские банки с марта не раскрывают регулярную отчетность. В конце июня рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ситибанка на уровне ААА со стабильным прогнозом. Аналитики указывали на высокий бизнес-профиль банка в том числе за счет «сильной франшизы в сегменте премиальной розницы» и низкую долю проблемных кредитов в портфеле.

Что даст «Уралсибу» покупка розницы Citi

«Уралсиб» уступает Ситибанку по размеру совокупных активов (609,8 млрд руб. на 1 февраля, или 24 место в России по данным Banki.ru), но его розничный портфель значительно больше — 204,2 млрд руб. против 48,1 млрд руб.

Опрошенные РБК эксперты еще в августе указывали, что розничный кредитный портфель Ситибанка вполне может дополнить портфель «Уралсиба» — у первого только карточные и необеспеченные кредиты, а у второго преобладает ипотека и автокредиты.

«Розничные клиенты Ситибанка, предположительно, более состоятельные, чем средний клиент «Уралсиба», поэтому за счет сделки покупатель мог бы рассчитывать на увеличение числа affluent-клиентов (обеспеченных. — РБК). Другое дело, что клиенты все-таки сами будут решать, оставаться им в банке или нет», — отмечала независимый эксперт Ольга Ульянова. Она указывала, что «Уралсиб» не находится под западными санкциями и сохраняет возможность осуществлять валютные переводы за рубеж и иные операции с валютой, а значит, «ему есть что предложить и бывшим клиентам Ситибанка».

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