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Финансы ,  
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«Коммерсантъ» узнал, что Ситибанк попросил бизнес перейти в другие банки

«Коммерсантъ»: Ситибанк начал сворачивать работу с корпоративными клиентами
Ситибанк планирует сворачивать работу с корпоративными клиентам в два этапа. Так, к концу января он намерен «существенно сократить» конверсионные операции с валютой, а к апрелю прекратить все услуги, кроме юридически необходимых
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский Ситибанк начал уведомлять иностранных корпоративных клиентов о поэтапном сворачивании операций. Такое письмо, в частности, получил один из клиентов банка, сообщил «Коммерсантъ».

На прошлой неделе головная американская организация Citi сделала заявление о работе с корпоративными клиентами в России. Согласно ему, компания прекратит оказывать услуги бизнесу к апрелю 2023 года. «В дальнейшем деятельность будет осуществляться только в тех случаях, когда это необходимо для исполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств», — сообщили в Citi.

Как пояснил изданию один из финансовых юристов, услуги и условия, прописанные в договоре с клиентом, банк должен выполнять вплоть до истечения срока контракта. Желание собственника прекратить работу в России не будет основанием для досрочного одностороннего прекращения контрактных обязательств. «Банк не может потребовать досрочно погасить кредит, вернуть депозит, отозвать гарантию и так далее. Именно этим и объясняется данная оговорка», — сказал собеседник издания. В то же время прекратить контрактные обязательства можно по соглашению сторон, но вопрос в том, насколько банк и его российские клиенты заинтересованы в экстренном сворачивании своего бизнеса в стране.

В письме, полученном одним из клиентов Citi, говорится, что эффективное обслуживание осложняют в том числе санкции. На этом фоне банк планирует сворачивать работу в два этапа. К концу января он намерен «существенно сократить» конверсионные операции с валютой, а к началу апреля прекратить все услуги, за исключением тех, что обязан юридически исполнить.

В связи с этим Ситибанк предложил перевести операционный бизнес к другим банкам и закрыть счета у себя, уточнив, что обозначенный срок завершения операций не будет продлеваться.

В апреле прошлого года Ситибанк объявил о решении свернуть розничный бизнес в России, а в августе анонсировал сворачивание операций по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Теперь речь идет о приостановке услуг для международных корпоративных клиентов в России. По состоянию на начало февраля на счетах юрлиц в Ситибанке находилось почти 400 млрд руб.

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