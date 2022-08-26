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Кандидатом на портфель розничных кредитов Ситибанка стал «Уралсиб»

Банк «Уралсиб» семьи Коган изучает возможность покупки розничного кредитного портфеля уходящего из России Ситибанка, узнал РБК. Американская Citigroup анонсировала полное сворачивание бизнеса и распродажу портфелей
Citigroup C $52,29 +2,25% Купить
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На кредитный портфель Ситибанка появился новый претендент — российскими активами «дочки» американской Citigroup заинтересовался «Уралсиб», рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

«Уралсиб» рассматривает покупку только розничного кредитного портфеля, а не всего банка, подчеркнул один из них. Представитель Ситибанка отказался от комментариев. РБК направил запросы в «Уралсиб» и Citigroup.

25 августа Citigroup объявила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов в России, что означает фактическую ликвидацию бизнеса подконтрольного Ситибанка. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей.

Еще в апреле 2021 года Citigroup заявляла о планах свернуть розничный бизнес в России и еще в 13 странах. Тогда розницей Ситибанка интересовались Альфа-банк, Тинькофф Банк, ВТБ, но продажа так и не состоялась. После начала российской военной операции на Украине Citigroup, как и многие иностранные банки, сообщила о вероятном уходе из России и закрытии не только розничного направления. В июле Financial Times писала, что группа ведет переговоры с несколькими покупателями по поводу продажи российских активов, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «РЕСО-Гарантия».

Однако в том же месяце российский Минфин предупредил о планах остановить сделки по продаже «дочек» иностранных банков в России. Профильная подкомиссия при правительстве, которая с марта дает нерезидентам разрешения на продажу российских активов, не будет одобрять сделки на банковском рынке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. 5 августа вышел указ президента о запрете до конца 2022 года любых сделок с акциями и долями, составляющими уставные капиталы кредитных организаций, для держателей из недружественных стран.

Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Продажа банка по частям, то есть продажа только кредитного портфеля, не противоречит указу президента, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. «Указ запрещает только перераспределение акционерного капитала, следовательно, любые пертурбации на коммерческом уровне, которые не затрагивают непосредственно доли владения в том или ином банке, указом разрешаются или, если сказать правильнее, не запрещены», — поясняет юрист.

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Зачем «Уралсибу» розница Ситибанка

По данным banki.ru, на 1 февраля российский Ситибанк занимал 19-е место в стране по активам (717,2 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (56,9 млрд руб.). На ту же дату кредитный портфель банка составлял 188 млрд руб., меньше четверти от него приходилось на розничные ссуды (45,96 млрд руб.). Банк специализируется на необеспеченном кредитовании и выдаче кредитных карт. «Уралсиб» с активами 609,8 млрд руб. занимал 24-е место в России, по величине капитала он находился на 23-м месте (70,7 млрд руб. на 1 февраля). По розничному кредитному портфелю (204,2 млрд руб.) банк на 14-м месте. На конец 2021 года 81,1% акций банка владела Людмила Коган, вдова бизнесмена Владимира Когана, который стал санатором «Уралсиба» в 2015 году. Наблюдательный совет возглавляет их сын Евгений Коган.

Розничный кредитный портфель Ситибанка вполне комплиментарен портфелю «Уралсиба», считает независимый экономист Андрей Бархота: «Розница «Сити» состоит почти целиком из карточных кредитов, тогда как у «Уралсиба» преобладают ипотека и даже автокредиты».

«Розничные клиенты Ситибанка предположительно более состоятельные, чем средний клиент «Уралсиба», поэтому за счет сделки покупатель мог бы рассчитывать на увеличение числа affluent-клиентов. Другое дело, что клиенты все-таки сами будут решать, оставаться им в банке или нет», — говорит независимый эксперт Ольга Ульянова. Она также отмечает, что «Уралсиб» не находится под западными санкциями и сохраняет возможность осуществлять валютные переводы за рубеж и иные операции с валютой, а значит, «ему есть что предложить и бывшим клиентам Ситибанка».

С марта российские кредитные организации не раскрывают регулярную отчетность, актуальных данных о величине активов Ситибанка или объеме проблемной задолженности на балансе нет.

«По оценкам Банка России, примерно 4% всех розничных кредитов банковского сектора сейчас являются проблемными. Но в силу специфики каналов формирования клиентской базы Ситибанка есть основания полагать, что его розница более качественная, чем в среднем по сектору. И даже если качество портфеля несколько ухудшилось за последние месяцы, потери можно абсорбировать за счет текущей прибыльности бизнеса», — полагает Ульянова. Кредитное качество розничного портфеля Ситибанка не должно было радикально ухудшиться с точки зрения доли просрочки, соглашается Бархота.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Банки Ситибанк Уралсиб сделки M&A
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