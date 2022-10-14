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Ситибанк прекратит оказывать почти все услуги в России за полгода

Американская Citigroup сообщила, что фактическое закрытие российского бизнеса завершится к апрелю 2023 года, хотя еще в августе закладывала на это 18 месяцев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все институциональные банковские услуги» клиентам к концу первого квартала 2023 года, сообщила его материнская структура Citigroup.

«В дальнейшем деятельность будет осуществляться только в тех случаях, когда это необходимо для исполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств», — говорится в пресс-релизе американской группы. РБК направил в Ситибанк вопросы о том, в каком порядке будут сворачиваться операции с клиентами.

В августе Citi анонсировала сворачивание операций по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, при этом она допускала продажу некоторых кредитных портфелей в рознице. Формулировка о возможных портфельных продажах сохранилась. Розничным кредитным портфелем Ситибанка интересовался «Уралсиб», говорили два источника РБК на финансовом рынке. По словам одного из них, сделка все еще возможна и может состояться в ближайшее время. В банке «Уралсиб» не ответили на запрос РБК.

Ситибанк занимает 19 место по активам в России (717,2 млрд руб. на 1 февраля, по данным banki.ru) и 27 место по капиталу (56,9 млрд руб. на ту же дату). Впервые Citigroup объявила о планах сократить бизнес-присутствие в России в апреле 2021 года. Активом интересовались крупные российские игроки, например, ВТБ, Альфа-банк и Тинькофф Банк, но сделка так и не состоялась. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, группа анонсировала закрытие не только розничного направления, но и ряда других.

При сворачивании бизнеса в России под сокращение попадут порядка 2,3 тыс. сотрудников и 15 филиалов, оценивала Citigroup в августе. Расходы на эти операции группа прогнозировала на уровне $170 млн на горизонте 18 месяцев. Новая оценка издержек от закрытия российской «дочки» не приводятся, но в заявлении отмечается, что они «не будут существенными».

Как следует из презентации Citigroup, в третьем квартале 2022 года риск группы на Россию снизился на $500 млн, до $7,9 млрд, в основном из-за ослабления рубля. Речь идет о показателе «exposure», отражающем максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами обязательств. Чистые инвестиции в российскую «дочку» Citi оценивает в $1,3 млрд. В случае реализации серьезного стресса по этим активам потенциальное влияние на капитал группы составит порядка $2 млрд, что «отражает предположение о более высоких убытках», говорится в презентации. На конец третьего квартала капитал первого уровня Citigroup составлял $144,6 млрд, говорится в ее отчетности по МСФО.

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