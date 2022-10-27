Ситибанк закроет программу скидок на фоне сворачивания бизнеса в России

Ситибанк уведомил клиентов, что с 1 декабря сворачивает программу лояльности из-за планов закрыть свой розничный бизнес в России. Ранее Citigroup подтвердила намерение уйти с российского рынка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ситибанк, подконтрольный американской Citigroup, уведомил своих российских розничных клиентов о том, что с 1 декабря они не смогут получать скидки, кешбэк и бонусные баллы по программе Simpleshopping. О такой рассылке сообщил пользователь портала Banki.ru, получение идентичного СМС-сообщения РБК подтвердил клиент Ситибанка, имеющий кредитку.

В сообщении говорится, что фактическое закрытие программы лояльности связано «с решением банка свернуть розничный бизнес в России».

РБК направил запрос в Ситибанк.

Simpleshopping — программа, позволяющая держателям кредитных и дебетовых карт Ситибанка покупать товары и услуги со скидками и на других эксклюзивных условиях у партнеров кредитной организации. Их число не раскрывается. Согласно информации на сайте, программа лояльности распространяется на рестораны, отели, покупки товаров разных категорий, услуги такси, медицинских центров и салонов красоты.

В конце августа Citigroup сообщила о намерении свернуть свою деятельность в России: прекратить обслуживание корпоративных клиентов и, возможно, продать некоторые кредитные портфели в рознице. В октябре группа подтвердила свои планы, уточнив, что перестанет оказывать почти все услуги компаниям к апрелю 2023 года. Представитель Ситибанка тогда утверждал, что заявления группы не касаются розничных клиентов.

Кредитная организация уже начала уведомлять корпоративных клиентов о сворачивании операций, писал «Коммерсантъ». Как следует из рассылки банка, это пройдет в два этапа: к концу января для компаний «существенно сократят» конверсионные операции с валютой, а к началу апреля — прекратят осуществлять все услуги, за исключением тех, которые банк юридически обязан исполнить.

Идею закрыть розничный бизнес в России Citigroup озвучила еще в апреле 2021 года, это входило в планы конгломерата по сокращению присутствия в 14 регионах. Американский банк собирался продать часть бизнеса, а не только портфель кредитов, но после начала военной операции России на Украине анонсировал более активное сворачивание работы на российском рынке. Покупкой розничного кредитного портфеля Ситибанка интересовался «Уралсиб», говорили в августе два источника РБК на финансовом рынке.

По данным Banki.ru, Ситибанк занимает 19-е место в России по активам (717,2 млрд руб. на 1 февраля). По состоянию на апрель 2021 года в Ситибанке обслуживались около 500 тыс. клиентов-физлиц, сообщал его представитель.