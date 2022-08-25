Citigroup объявила о сворачивании розничного бизнеса в России

Под сокращение попадут порядка 2,3 тыс. сотрудников и 15 филиалов. Расходы, которые Citigroup понесет в связи с уходом из России, составят примерно $170 млн

Фото: Mario Tama / Getty Images

Финансовый конгломерат Citigroup сворачивает свою деятельность в России, говорится в сообщении компании. Решение о сокращении присутствия в России группа приняла еще в 2021 году, теперь речь идет о прекращении операций по розничному обслуживанию клиентов и коммерческих банков в стране.

Решение принято «в рамках постоянных усилий по сокращению операций и рисков в России», говорится в релизе.

Сворачивание бизнеса начнется уже в этом квартале. Под сокращение попадут порядка 2,3 тыс. сотрудников и 15 филиалов. Расходы, которые Citigroup понесет в связи с уходом из России, оцениваются примерно в $170 млн на протяжении 18 месяцев.

По состоянию на конец 2021 года у Citi было около $9,8 млрд кредитов, активов и других рисков, связанных с Россией, местными компаниями и их контрагентами, а также с Банком России. Ко второму кварталу 2022 года совокупный объем активов и обязательств группы в России составил 8,4 млрд.

В начале августа Владимир Путин подписал указ, который запрещает до конца 2022 года сделки с акциями и долями, составляющими уставные капиталы российских банков для держателей из недружественных стран. Таким образом, Citigroup будет вынуждена пойти на ликвидацию, а не продажу бизнеса. Добровольная ликвидация предполагает сдачу действующей лицензии. Для этого кредитная организация в первую очередь должна исполнить все свои обязательства перед кредиторами, то есть клиентами с депозитами и счетами. Продавать они могут кредитные портфели разных видов, ценные бумаги с баланса, имущество.

В апреле 2021 года Ситибанк сообщил о прекращении работы с розничными клиентами в России, из розничного бизнеса компания обещала выйти в 13 странах. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, а в остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов для успешной конкуренции, заявляла тогда гендиректор группы Джейн Фрейзер.

Читайте на РБК Pro Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи Pro Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше Статьи Pro Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Статьи Pro С какими сложностями столкнулся российский финтех, импортозамещая ПО С какими сложностями столкнулся российский финтех, импортозамещая ПО Статьи

В марте Citigroup заявила о «расширении масштабов» выхода с российского рынка и намерении закрыть несколько направлений бизнеса в России. Банк также решил не привлекать новых клиентов в стране.

Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов Политика

Гендиректор группы Джейн Фрейзер в конце мая заявила Financial Times, что та может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране. В начале июля издание со ссылкой на источники писало, что Citigroup ведет переговоры с несколькими покупателями по поводу продажи российских активов, в том числе с Экспобанком и компанией «РЕСО-Гарантия».