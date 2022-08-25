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Citigroup объявила о сворачивании розничного бизнеса в России

Под сокращение попадут порядка 2,3 тыс. сотрудников и 15 филиалов. Расходы, которые Citigroup понесет в связи с уходом из России, составят примерно $170 млн
Citigroup C $51,35 +0,41% Купить
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Финансовый конгломерат Citigroup сворачивает свою деятельность в России, говорится в сообщении компании. Решение о сокращении присутствия в России группа приняла еще в 2021 году, теперь речь идет о прекращении операций по розничному обслуживанию клиентов и коммерческих банков в стране.

Решение принято «в рамках постоянных усилий по сокращению операций и рисков в России», говорится в релизе.

Сворачивание бизнеса начнется уже в этом квартале. Под сокращение попадут порядка 2,3 тыс. сотрудников и 15 филиалов. Расходы, которые Citigroup понесет в связи с уходом из России, оцениваются примерно в $170 млн на протяжении 18 месяцев.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

По состоянию на конец 2021 года у Citi было около $9,8 млрд кредитов, активов и других рисков, связанных с Россией, местными компаниями и их контрагентами, а также с Банком России. Ко второму кварталу 2022 года совокупный объем активов и обязательств группы в России составил 8,4 млрд.

В начале августа Владимир Путин подписал указ, который запрещает до конца 2022 года сделки с акциями и долями, составляющими уставные капиталы российских банков для держателей из недружественных стран. Таким образом, Citigroup будет вынуждена пойти на ликвидацию, а не продажу бизнеса. Добровольная ликвидация предполагает сдачу действующей лицензии. Для этого кредитная организация в первую очередь должна исполнить все свои обязательства перед кредиторами, то есть клиентами с депозитами и счетами. Продавать они могут кредитные портфели разных видов, ценные бумаги с баланса, имущество.

В апреле 2021 года Ситибанк сообщил о прекращении работы с розничными клиентами в России, из розничного бизнеса компания обещала выйти в 13 странах. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, а в остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов для успешной конкуренции, заявляла тогда гендиректор группы Джейн Фрейзер.

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В марте Citigroup заявила о «расширении масштабов» выхода с российского рынка и намерении закрыть несколько направлений бизнеса в России. Банк также решил не привлекать новых клиентов в стране.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Гендиректор группы Джейн Фрейзер в конце мая заявила Financial Times, что та может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране. В начале июля издание со ссылкой на источники писало, что Citigroup ведет переговоры с несколькими покупателями по поводу продажи российских активов, в том числе с Экспобанком и компанией «РЕСО-Гарантия».

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