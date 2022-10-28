Еще один киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Это уже девятый банк Киргизии, отказавшийся работать с российской платежной системой. Всего в стране с ней сотрудничало 20 банков

Фото: сервис Google Street View

Киргизский инвестиционный и кредитный банк (KICB) сообщил о приостановке с 27 октября обслуживания российских карт «Мир» (оператор — Национальная система платежных карт, НСПК). Сообщение об этом размещено на сайте финансовой организации.

В октябре еще восемь киргизских банков решили временно прекратить работу с российской платежной системой. Среди них — «Компаньон», Дос-Кредобанк, Бакай Банк, «Кыргызстан», Халык Банк, Банк Азии, Demir Bank и Айыл Банк.

Продолжают обслуживать российские карты Коммерческий банк Кыргызстан, Толубай Банк, Банк Азии, Optima Bank, KSB, Capitial Bank, Finka Bank и др. Всего 20 банков работали с «Миром» в Киргизии.





Массовый отказ зарубежных банков от обслуживания карт «Мир» начался в сентябре. Тогда Минфин США заявил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Одними из первых от сотрудничества с НСПК решили отказаться турецкие банки, потом на такой шаг пошли казахстанские, вьетнамские и узбекистанские финансовые организации.

Ранее карту «Мир» можно было использовать помимо России в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. После заявления Минфина США их список исчез с сайта платежной системы.

Некоторые государства заявляли о желании присоединиться к сотрудничеству с НСПК, однако позднее на фоне угроз США отказались от этой идеи. Например, так поступили власти Шри-Ланки.

Для решения сложившейся проблемы два крупных российских банка планируют установить за рубежом свои POS-терминалы только для приема карт «Мир», рассказали РБК два источника на банковском рынке, не раскрывая названий кредитных организаций. Среди стран, где хотят протестировать механизм, — Турция и ОАЭ.