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Российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» за границей

Два российских банка рассматривают возможность установить свои POS-терминалы в дружественных странах для приема карт «Мир». Начать они могут с Турции и ОАЭ. Ранее США пригрозили иностранным банкам санкциями за работу с «Миром»
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах. Начать они планируют с Турции и ОАЭ. Об этом РБК рассказали два источника на банковском рынке, не раскрывая названий кредитных организаций.

Один из банков планирует установить POS-терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ. «Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий. — РБК)», — сказал один из собеседников. Второй пояснил, что в первую очередь его банк будет ставить платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах и т.п.

Один из источников добавил, что уже сейчас банки могут тестировать проведение таких транзакций. О похожих схемах приема карт «Мир», которые используют турецкие магазины, ранее сообщал «Коммерсантъ». В целом прием карт в POS-терминалах российских банков возможен по двум схемам, уточняет один из собеседников РБК:

  • Банк-эквайер заключает договор с посредником, которым может быть платежный провайдер, предприниматель и т.п. Посредник заключает контракт с магазином или отелем (ТСП) и ставит в нем POS-терминал банка. Затем при совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца. За такие услуги посредник может взимать комиссию с продавца.
  • Магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Посредник обращается в российский банк-эквайер, открывает в нем рублевый счет для ТСП и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в ТСП.

В крупных банках-эквайерах, Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор «Мира») и ЦБ не ответили на запросы РБК.

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С 10 марта 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Таким образом, держатели этих карт, выпущенных российскими банками, потеряли возможность расплачиваться безналично за рубежом. Еще две платежные системы, UnionPay и «Мир», доступны для россиян, но за границей работают ограниченно. Также в сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о рисках ввода против них санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир», после этого зарубежные кредитные организации начали останавливать прием этих карт. В итоге в Турции с российской платежной системой перестали работать все банки, которые ее принимали, а банки ОАЭ еще даже не успели ее подключить.

Схема с установкой POS-терминалов за рубежом довольно уникальная именно в части обслуживания банковских карт, однако ее можно сравнить с инфраструктурой, созданной китайскими провайдерами платежных решений, например Alipay, которые активно развивают платежную сеть в местах, популярных у китайских туристов, говорит руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. По мнению эксперта, драйверами развития POS-терминальной сети российских банков могут стать возможность дополнительного заработка, а также решение политических задач.

Эта схема не может нарушать нормы федерального законодательства в сфере регулирования банковской деятельности и функционирования национальной платежной системы, потому что их действие ограничено границами Российской Федерации, объясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Он указывает на то, что приведенная схема предполагает участие организации-посредника, который действует в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта на территории иного государства, хотя и в интересах российских банков-эквайеров. «В такой ситуации ключевой вопрос — это вопрос соответствия действий этого посредника законодательству той страны, в которой он осуществляет свои функции», — говорит Иккерт, добавляя, что в Турции необходимо получить лицензию на оказание платежных услуг в Агентстве банковского регулирования и надзора, что в целом достаточно просто. В ОАЭ же надзор осуществляет Центральный банк, и требования к участникам этих рынков и регулирование более жесткие, но если посредником является организация, имеющая все необходимые лицензии, то в целом все возможно, рассказывает юрист.

Для посредников могут появиться риски введения санкций за оказание помощи в приеме карт «Мир», но пока что на практике нет примеров их введения, поэтому делать какие-то выводы относительно «токсичности» выпущенных российскими банками карт преждевременно, рассуждает юрист.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Карты Карты «Мир» Банки санкции
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