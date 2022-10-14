Шри-Ланка отказалась от идеи использовать карты «Мир»

Шри-Ланка из-за угрозы санкций США не будет принимать карты «Мир»

Власти Шри-Ланки обещали, что российские карты «Мир» начнут работать в стране до конца года, но из-за риска американских санкций передумали

Фото: Олег Яковлев / РБК

Платежная система «Мир» не будет использоваться на Шри-Ланке, так как это чревато санкциями США, сообщил в «Твиттере» Центробанк страны.

Весной власти республики заявляли о намерении признать российские карты в текущем году. «Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — говорила посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

17 сентября министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщила, что переговоры об использовании карт ведутся на уровне центробанков.

Глава российской Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев находится под санкциями Вашингтона. В сентябре Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой.

С тех пор в нескольких странах приостановили прием карт «Мир». Обслуживание прекращено, в частности, в нескольких турецких банках (в Анкаре пообещали работать над альтернативой «Миру»), казахстанском Халык Банке и вьетнамском BIDV. В Узбекистане приостановлен прием выпущенных международными банками карт «Мир».

Помимо перечисленных стран карты российской платежной системы принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Список всех стран и банков, которые принимают карты «Мир», раньше был опубликован на сайте НСПК, но после заявления Минфина США информацию удалили.