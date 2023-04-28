ЦБ не одобрил передачу «дочек» иностранных банков под внешнее управление

Для перехвата управления «дочками» иностранных банков нет веских оснований, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Такой подход пока применили к энергетическим активам финской Fortum и немецкой Uniper

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Передача российских «дочек» иностранных банков под внешнее управление других кредитных организаций нецелесообразна, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так она прокомментировала поход Минфина в отношении активов иностранных компаний, которые не смогли продать свои структуры в России: замминистра финансов Алексей Моисеев 27 апреля сообщил, что управлять такими активами фактически будет российский бизнес, пострадавший от действий недружественных стран.

«Что касается возможности передачи под управление российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики. В банковском секторе мы не считаем это целесообразным», — сказала Набиуллина.

Как перехват управления в иностранных компаниях стал альтернативой продаже

25 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в ответ на «недружественные действия» США и «примкнувших к ним» других государств. Такие меры приняты в связи с «незаконной экспроприацией российских активов за рубежом», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После начала специальной военной операции на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие западные страны наложили санкции на золотовалютные резервы ЦБ, а также вводили внешнее управление в «дочках» российских банков в Европе и Великобритании.

Пока в президентский указ попали только два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим стало Росимущество, но в Минфине признали, что де-факто операционное управление будет осуществлять отечественный бизнес, пострадавший от действий недружественных стран.

«Конструкция указа президента такая, что фактически управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран», — комментировал ситуацию с «Юнипро» и «Фортумом» Моисеев. Он напомнил, что новое назначенное руководство компаний состоит из выходцев из «Роснефти». «То есть, кто пострадал, тому и управлять», — резюмировал замминистра финансов.

Как это затрагивает «дочки» иностранных банков

После начала специальной военной операции многие иностранные банки объявили о сворачивании бизнеса в России, не исключая продажу этих активов. Однако реализовать такие сделки удалось немногим: сначала продажа была возможна только с разрешения профильной комиссии при правительстве, а в августе 2022 года вышел указ о запрете таких операций без специальных разрешений президента. Ограничения распространяются на 45 банков с иностранным участием, в числе которых есть системно значимые — «Юникредит» и Райффайзенбанк. Последний старается как можно быстрее свернуть бизнес в России.

При этом некоторые банкиры поддерживали идею перехвата управления в «дочках» иностранных игроков. 24 апреля в интервью телеканалу «Россия 24» глава ВТБ Андрей Костин назвал такой подход справедливым.

«Что сделали с нами? У нас было несколько банков западных — возьмем Германию, у нас был очень хороший надежный банк. Нам сказали, что больше управлять не имеем права, поставили администрацию, которую надзорный орган Германии назначил, администрация проголосовала за ликвидацию банка. Это что значит? Что активы будут проданы, если там что-то останется еще, то это будет заморожено до окончания санкций. Нам говорят — нельзя ничего экспроприировать. А не надо — надо сделать абсолютно зеркально», — говорил он, упоминая ситуацию с VTB Bank Europe SE. В качестве примера ответной реакции Костин приводил перехват управления активами Fortum в России.