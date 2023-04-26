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Песков назвал цель указа об ответном изъятии иностранных активов

Песков: указ об изъятии иностранных активов является ответом на действия Запада
Указ президента позволит обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний, заявил Песков. По его словам, при необходимости власти могут расширить перечень компаний, которые находятся под внешним управлением
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Цель указа об ответном изъятии иностранных активов — сформировать компенсационный фонд для ответных мер на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У Пескова спросили, почему президент в этом указе постановил начать именно с ценных бумаг финской Fortum и доли в «Юнипро».

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом», — сказал Песков.

По его словам, указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». Так, продолжил пресс-секретарь, в ряде стран «наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации».

«Есть отличия. Этот указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Потому что внешнее управление носит временный характер и единственное означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения», — добавил Песков.

На вопрос, по какому принципу список будет пополняться, Песков ответил: «Недружественные страны, которые принимают вот такие действия».

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У пресс-секретаря также уточнили, означает ли указ невозможность продажи активов иностранными собственниками. «Я бы оставил этот вопрос без ответа в настоящий момент. Решение все равно принимает внешний управляющий», — отметил Песков.

По его словам, в случае необходимости власти могут расширить перечень компаний, которые находятся под внешним управлением. «Главная цель указа — формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что внешнее управление «вводится точечно — в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение» для стабильной работы российской энергетики. «Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний, исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике», — заключил Песков.

Указ, согласно которому при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний, связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление, президент Владимир Путин подписал накануне, 25 апреля. В список такого имущества вошли доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

Финская Fortum — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компании принадлежит 98,23% «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). В мае 2022 года компания сообщила о планах уйти с российского рынка. При этом в годовом отчете она отметила, что в сложившейся геополитической ситуации есть риск, что продажа бизнес в России не состоится или будет серьезно отложена. Компания также указывала на «риск продажи по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов». После указа президента в Fortum сообщили, что не получали официального подтверждения от российских властей о введении временного управления в их организациях.

«Юнипро» в России принадлежит пять тепловых электростанций, выручка компании в прошлом году выросла на 20%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 21,27 млрд руб. Весной прошлого года немецкий энергоконцерн Uniper принял решение приостановить инвестиции в России и возобновить процесс продажи «Юнипро». Осенью компания сообщала о сильном интересе к «Юнипро», но заключение сделки усложнял указ российского президента, запрещающий «недружественным» акционерам до 31 декабря 2022 года совершать сделки покупки и продажи долей в стратегических предприятиях, в том числе в энергетике. В отчете по итогам 2022 года Uniper заявил, что утратил возможность принимать решения и руководить «Юнипро». Продажа «Юнипро» также остается под вопросом, поскольку компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента России, говорилось в документе.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков санкции Кремль Fortum Uniper
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Fortum заявила, что не получала данных об указе Путина по своим активам
Политика
Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов
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